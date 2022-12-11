Главные новости недели

1. Минздрав выдал первую регистрацию по ускоренной процедуре в рамках дефицита по Постановлению Правительства № 593. Зарегистрирован пембролизумаб под брендом «Пемброриа», принадлежащий компании BIOCAD. Он является первым биоаналогом оригинального препарата «Китруда» компании MSD (в США и Канаде — Merck&Co). Препарат впервые был одобрен в 2014 году в США для лечения распространенной или неоперабельной меланомы. Подробнее…

2. Объем аптечных продаж лекарств превысил триллион рублей, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Всего продажи аптек с января по октябрь 2022 года составили 6,2 млрд упак. на 1,4 трлн руб. Все категории аптечного товара в этот период демонстрируют рост в рублях и снижение в упаковках относительно десяти месяцев 2021 года. Динамичнее остальных оказался дополнительный ассортимент — прирост в рублях на 16,8%. Подробнее…

3. Продававшие препарат против изжоги «Зантак» фармкомпании добились победы в судебном процессе против пострадавших пациентов. Суд США отклонил претензии людей, утверждавших, что лекарство вызывало у них рак. Судья заявил, что почти 2500 исков, поданных истцами в федеральный суд, были основаны на ошибочных научных данных, и что единственное достоверное исследование препарата показало, что риск возникновения рака после приема «Зантака» доказать невозможно. Ответчиками по таким делам выступали GSK (ее дочерняя компания Haleon), Sanofi, Pfizer и Boehringer Ingelheim. Подробнее…

4. Президент подписал закон о производственных аптеках. Документ направлен на возрождение в стране их деятельности. Госдума приняла соответствующий закон 22 ноября. Ко второму чтению было внесено уточнение, что при изготовлении лекарств лицензированные аптечные и ветеринарные организации должны использовать препараты или субстанции из соответствующих государственных реестров и Единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза. Кроме того, из закона убрали возможность производства лекарств индивидуальными предпринимателями. Подробнее…

5. Минпромторг намерен внести изменения в возможность использования грантов на разработку конструкторской документации и стандартных образцов. ‎Так, согласно пояснительной записке, исключается процентное распределение лимитов бюджетных обязательств. Документ также уточняет виды расходов, на которые можно потратить грант. В их числе оплата труда работников, непосредственно участвующих в реализации проекта, отчисления на страховые взносы на обязательное социальное страхование ‎от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Подробнее…