Главные новости недели

1. Правительство определило 13 приоритетных проектов, реализация которых будет способствовать обеспечению технологического суверенитета. В перечень вошли в том числе фармацевтика, медицинская и химическая промышленность. В список попали отрасли, где уровень локализации производства составляет менее 50%. Проекты в рамках приоритетных направлений смогут рассчитывать на особый подход банков при одобрении кредитов, пониженную ставку по ним и более активное участие институтов развития. Подробнее...

2. На должность директора завода «Марбиофарм» после того, как компания «Биотэк» перешла под управление Дмитрия Руцкого, назначен Валерий Жоров. В прошлом году, в течение нескольких месяцев, он был замглавы Минздрава Ульяновской области. Жоров сменил на этой должности Евгения Голятина, в СПАРК эта информация еще не отображена. Подробнее...

3. Минздрав обновил классификацию изменений, вносимых в регистрационные досье на зарегистрированные лекарственные препараты. Список оснований внесения изменений без проведения экспертизы дополнили семь новых позиций. Расширены основания для внесения изменений в регистрационные досье, не требующие проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности. В раздел I приказа № 959н включили семь новых оснований для таких изменений. Подробнее...

4. В России впервые зарегистрирован препарат для CAR-T-клеточной терапии в онкологии. Лекарство «Кимрая» от компании Novartis применяют для лечения острого лимфобластного лейкоза у пациентов от трех до 25 лет, а также для терапии рецидивирующей или рефрактерной диффузной В-крупноклеточной лимфомы у взрослых пациентов. Препарат «Кимрая» зарегистрирован в России по условной регистрации в соответствии с требованиями ЕАЭС. Подробнее...

5. Победители XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» были объявлены на церемонии награждения. Торжественное мероприятие состоялось 20 апреля и традиционно объединило ключевых игроков фармотрасли. Подробнее...