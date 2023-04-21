Определены победители «Платиновой унции» по итогам 2022 года

ДНК отрасли

Открытый конкурс профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Третий год подряд церемонию можно было как посетить очно, так и увидеть онлайн — трансляция велась на сайте «ФВ».

Темой торжественного вечера выбрана «ДНК. Генетика фармрынка: от селекции до генной инженерии». И этому есть простое, но изящное объяснение. Церемония награждения победителей конкурса «Платиновая унция» – 23-я по счету. Число 23 можно назвать основой жизни каждого из нас. Ведь в ДНК человека, где содержится вся генетическая информация, хранятся 23 пары хромосом. Если сравнить фармацевтический рынок с живым, постоянно развивающимся и быстро меняющимся организмом, можно представить, что история каждой компании, которая когда-либо существовала, существует или будет существовать, несет в себе «генетическую» информацию отрасли.

Открыл мероприятие председатель организационного комитета конкурса Юрий Крестинский. «Во все времена актуальной является задача сохранения здоровья каждого человека. Мы с вами, как представители отрасли, являемся носителями миссии, частью этого ответственного процесса. Быть частью социальной сферы, частью системы здравоохранения – почетно. А почет требует праздника. И этим праздником для нас является «Платиновая унция». Сегодня мы узнаем тех, кого экспертный совет – профессионалы отрасли – признали лучшими. Это наш с вами выбор», — отметил он.

Официальным спонсором торжества стала компания «КвайссерФарма» (бренд «Доппельгерц»). «Мы традиционно стараемся участвовать во всех значимых мероприятиях фармотрасли, и, разумеется, «Платиновая унция» не исключение, — рассказал генеральный директор «КвайсерФарма» Алексей Михайлов. — В этом году мы с большим удовольствием приняли участие в церемонии награждения в качестве основного спонсора торжественного вечера, и это не первый опыт взаимодействия с «Платиновой унцией». Наша компания существует на рынке более 100 лет, и мы видим это прекрасное совершенное двадцатитрехлетнее создание — «Платиновую унцию». Ее значимость трудно переоценить, конкурс можно назвать фармацевтическим «Оскаром». Он позволяет увидеть некий срез рынка, рождающиеся новые звезды и красиво уходящие старые».

Добрые дела

На церемонии награждения победителей XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» в рамках благотворительного проекта «Добрые дела», реализуемого в содружестве с БФ «Подсолнух», состоялся традиционный благотворительный аукцион картин в помощь подопечным фонда – детям с диагнозом «первичный иммунодефицит».

В этом году, помимо средств, вырученных на аукционе, в копилку БФ «Подсолнух» поступила и помощь от компании «Мьюз Медиа» — официального спонсора благотворительной акции.

Генеральный директор «Мьюз Медиа» Александр Черниченко вручил сертификат на 250 000 руб. президенту БФ «Подсолнух» Ирине Бакрадзе. «Каждая компания на определенном этапе своего развития, особенно если эта компания фармотрасли, задает себе вопрос: чем еще мы можем быть полезны обществу? «Мьюз Медиа» за счет высокого качества продукции стремится сделать людей более здоровыми и улучшить качество их жизни, – рассказал Черниченко. — Мы приняли решение поддержать тех, кому особенно необходима помощь и благодарны нашим друзьям – организаторам премии «Платиновая унция» за предоставленную возможность поддержать проект с говорящим именем «Добрые дела». Помимо финансовой помощи фонду «Подсолнух» мы рассматриваем возможность предоставления своей продукции подопечным фонда. Для нашей компании участие в подобного рода акции это и проявление активной социальной позиции, и возможность помочь людям, которые нуждаются в поддержке».

Этапы голосования

Победители «Платиновой унции» определяются по итогам двух этапов голосования. При голосовании на первом этапе эксперты ориентировались на данные аналитических компаний Alpha Research & Marketing, RNC Pharma, DSM Group, IQVIA и Ipsos Healthcare.

На втором этапе голосования, который завершился 31 марта, члены экспертного совета заполняли анкеты, где в каждой номинации могли отдать свой голос только одному финалисту.

Всего в голосовании на втором этапе приняли участие 118 экспертов отрасли: первые лица крупнейших фармацевтических компаний, органов управления здравоохранением, а также представители авторитетных общественных организаций и ведущих изданий фармотрасли.

Убедительные итоги

Состав номинаций «Платиновой унции» по итогам 2022 года был скорректирован. Организационный комитет принял решение не присуждать номинацию «Сделка года» — в связи с малым количеством значимых сделок на рынке.

В подноминации «Производитель ЛС» (категория «Компания года») впервые отдельно отмечены крупнейший производитель – первенствовала компания Bayer, а также нишевый и специализированный производитель – «Герофарм».

В номинации «Аптечная сеть года» федеральные и региональные АС также впервые номинировались в разных подноминациях. Победителями стали АС «Апрель» — среди федеральных сетей и «Здоров.ru» — среди региональных.

Новые подноминации позволили объективно оценить не только деятельность крупных компаний федерального значения, но и нишевых производителей и компаний среднего размера, а также региональных АС.

На церемонии награждения также были объявлены победители специальных номинаций оргкомитета конкурса. За высокие показатели роста фармацевтической компании награду получила «Биннофарм Групп».

«Мы смогли сделать такую компанию, которая на третьем году своей деятельности вошла в TOP10 компаний в рознице. Я очень горжусь тем, что у нас получилось. Второй важный момент — собственный R&D-центр компании почти готов к запуску. Идет монтаж и наладка оборудования. В перспективе планируем запускать на мощностях центра 20—30 продуктов в год. Третье – мы занялись международной экспансией, стараемся делать это максимально системно. Что касается перспектив, то стратегия развития компании предполагает, что мы будем и дальше увеличивать свое присутствие на рынке. Мы понимаем, как сейчас делается бизнес, видим, что компания находится в отличной форме для этого, как финансовой, так и организационной. Развивая международную экспансию, уже через пару месяцев планируем открыть представительство в Китае, далее в фокусе внимания страны Юго-Восточной Азии и Арабские страны», — заявил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

В номинации «Селективная косметика – лидер аптечных продаж 2022 года» отмечен бренд Librederm («Зелдис»). Генеральный директор «Зелдис фарма» Владимир Малинников: «Для нас награда «Платиновой унции» имеет колоссальное значение – результат 17-летней работы нашей команды. Борьба за лидерство на рынке вдохновляет и захватывает. Ключевым фактором успеха для нас является то, что мы сконцентрировались на наших ключевых линейках: в области увлажнения и в дерматологии, и это позволило предложить нашим покупателям выгодную по цене и качеству продукцию. Конкуренция в сегменте селективной косметики в аптеке остра и она усиливается с каждым годом. Но тем интереснее работать на рынке, создавать более эффективные продукты. Сейчас мы активно вкладываемся в развитие производства и продвижение продукции, запустили масштабную рекламную кампанию, включая ТВ-рекламу. Узнаваемость бренда растет с каждым годом. Большое спасибо тем, кто выбрал и продолжает выбирать бренд Librederm, мы работаем для вас».

Победители конкурса «Платиновая унция 2022» Номинация Подноминация Победитель Компания года Производитель лекарственных средств. Крупнейшие производители ЛС Bayer Производитель лекарственных средств. Нишевые и специализированные производители ЛС «Герофарм» Дистрибьютор лекарственных средств «Пульс» E-commerce «Аптека.ру» («Катрен») Аптечная сеть года Федеральная аптечная сеть «Апрель» (Краснодар) Региональная аптечная сеть «Здоров.ru» (Москва) Препарат года Рецептурный препарат «Ксарелто» (Bayer) Безрецептурный препарат «Нурофен» («Рекитт Бенкизер Хэлскэр интернешнл Лтд») Проект года Социальный проект «Активное долголетие» (ЗАО «ФармФирма «Сотекс») Бизнес-проект «Доставка лекарств жителям малых населенных пунктов и труднодоступных местностей» (АО «Почта России») Digital-проект «Помощь редким» АО «Фармимэкс» (ООО «ЭМГ»/Группа компаний Philin Philgood) Динамика года Компания. Поставки в коммерческий сектор Stada Компания. Поставки в государственный сектор AstraZeneca Препарат. Розничный сегмент «Эдарби» (Stada) Препарат. Государственный сектор «Оркамби» (поставщик «Санофи») Лонч года «Лекофен» (Novartis) Специальная номинация «За высокие показатели роста фармацевтической компании» «Биннофарм Групп» «Селективная косметика — лидер аптечных продаж 2022 года» ТМ «Librederm»

Источник: оргкомитет конкурса «Платиновая унция»