Главные новости недели

1. Минздрав опубликовал список клинических исследований в рамках стратегии иммунопрофилактики в рамках госзадания на 2024 и плановый период с 2025 по 2026 год. Подведомственные министерству медучреждения в ближайшие три года проведут 21 клинисследование, направленное на разработку средств диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний. Подробнее...

2. Депутаты Госдумы предложили поправки в Гражданский кодекс, которые позволят ускорить процедуру вывода дженериков на рынок после окончания патентной защиты оригинальных препаратов. В статье 1359 идет речь о действиях, которые не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Законопроект подлежит применению к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года. Подробнее...

3. Минздрав планирует признать утратившими силу отечественные правила надлежащей клинической практики. Соответствующий документ разработан в рамках гармонизации с правом ЕАЭС. В случае утверждения приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года. Подробнее...

4. Минтруд обновил перечень видов работ, профессий и должностей, на которых могут быть ‎заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу. В разделе «Должности служащих» теперь числится должность «Провизор». Подробнее...

5. Новым генеральным директором дочерней венгерской фармацевтической компании ЗАО «Фармацевтический завод Эгис» назначена Ольга Духанова, занимавшая должность коммерческого директора компании. На этом посту она сменила Кшиштофа Скупа, который после 17 лет работы объявил о своем уходе на пенсию. Подробнее...