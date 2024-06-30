Главные новости недели

1. Минздрав зарегистрировал антибиотик с МНН джозамицин. Препарат выпускается на производственной площадке «Промомед Рус» – «Биохимик» в Саранске, регистрационное удостоверение принадлежит компании «Промомед Рус». В конце 2023 года Astellas прекратила поставки оригинального препарата. Подробнее...

2. Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций ввел запрет на прием заявок и регистрацию прав интеллектуальной собственности от российских граждан и компаний. По словам экспертов, ограничения могут сказаться на производителях медизделий и товаров двойного назначения, однако их легко можно будет обойти посредством патентования через подконтрольные компании в незатронутых санкциями юрисдикциях. Подробнее...

3. Gedeon Richter приобрела бельгийскую биотехнологическую компанию BCI Pharma, которая специализируется на разработках в области женского здоровья. Сделку оценивают в 12 млн евро, они подлежат выплате по мере достижения результатов. Сделка стала продолжением развития компании после покупки части активов Mithra Pharmaceuticals. Подробнее...

4. Для развития производственных аптек необходимо решить проблему доступности фармсубстанций в малых фасовках. Минздрав предложил регистрировать субстанции специально для экстемпоральных лекарств. Еще одна проблема — отсутствие спроса со стороны медицинских организаций. Подробнее...

5. В компании «Фармика» (управляющая компания рязанской аптечной сети «Фарма») сменился директор по развитию: должность занял бывший гендиректор «ПроАптеки» Евгений Коротков. Ранее проект возглавлял Акоп Варпетян. Подробнее...