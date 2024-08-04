Главные новости недели

1. Госдума приняла закон, который вводит механизм «второй лишний», а также меры поддержки российских фармкомпаний, осуществляющих полный цикл производства лекарств в России и ЕАЭС. Подробнее...

2. Минздрав опубликовал данные о девяти отмененных регистрационных удостоверениях (РУ). Все они имеют зарегистрированные аналоги. Отмена РУ произошла по инициативе их держателей. Среди них Sanofi, которая отозвала регистрацию клофарабина («Эвольта»). Подробнее...

3. Из аптек пропал амоксициллин в форме порошка. Как выяснил «ФВ», производить и поставлять препарат в этой лекарственной форме в Россию больше не планируют. Монопрепарат находится в минимальном ассортименте, необходимом для оказания медпомощи, что может создать трудности для аптек. Подробнее...

4. Россияне стали меньше полагаться на личный опыт, связанный с приемом лекарств, при покупке препарата. Вместе с тем они начали обращать внимание на объем упаковки. Остальные критерии выбора за год практически не изменились. Подробнее...

5. Правительство утвердило изменения в постановление № 871 от 28.08.2014, касающиеся правил формирования лекарственных перечней. Поправки будут применены только для вновь подаваемых заявок. Все предложения по включению лекарств в перечни, поданные до вступления в силу постановления о внесении изменений, будут рассмотрены по старым правилам, одобренные ранее заявки подлежат повторному рассмотрению. Подробнее...