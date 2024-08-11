Главные новости недели

1. Компания Genentech, которая входит в группу Roche, и ее партнер Curis подали иск о защите интеллектуальных прав к ООО «Промомед Рус» и АО «Биохимик». Речь идет о противоопухолевом препарате висмодегиб. Аналогичный иск к ООО «Джодас Экспоим» подала Pfizer, которая защищает права на антибиотик авибактам+цефтазидим. Подробнее...

2. Минздрав ответил на вопросы, связанные с отпуском лекарственных препаратов, предназначенных для использования в медицинских организациях. Ведомство напомнило, что отпуск может осуществляться по требованиям медорганизаций. Подробнее...

3. Компания Biogen подала иск против российской компании «Генериум». Как пишут «Ведомости» со ссылкой на американскую компанию, исковое заявление связано с отечественным препаратом «Лантесенс» с МНН нусинерсен — дженериком «Спинразы». В Biogen утверждают, что российский препарат нарушает патент. Подробнее...

4. Роспотребнадзор разработал новые индикаторы риска по обороту биоактивных добавок (БАД), кожных антисептиков и упакованной воды. Перечень индикаторов риска предлагается дополнить пятью новыми позициями. Подробнее...

5. Экспертный совет «Круга добра» включил в перечень заболеваний фонда вторичный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз (ГЛГ) — редкое и тяжелое гематологическое заболевание. Для его терапии используется эмапалумаб («Гамифант»), препарат уже есть в перечне закупок для терапии первичного ГЛГ. Подробнее...