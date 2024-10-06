Главные новости недели

1. Минздрав собирается внести изменения в правила ввоза лекарств в Россию. Предлагается в том числе разрешить ввозить партии незарегистрированных лекарств, предназначенных для разработки препаратов, проведения научных и иных исследований. Подробнее...

2. Дженериковые компании продолжают борьбу против патента AstraZeneca на дапаглифлозин. KRKA, «Активный компонент» и «Акрихин» в августе и сентябре 2024 года подали надзорные жалобы в Президиум Верховного суда из-за патента на «Форсигу». Подробнее...

3. Дистрибьютора «Космофарм» и его владельца Игоря Варламова требуют признать банкротом. С иском в Арбитражный суд Москвы обратился банк «ФК Открытие». Проблемы начались после включения компании в реестр недобросовестных поставщиков. Подробнее...

4. «Ригла» вступила в сделку по консолидации с сетями «Аптека Миницен» и «Новая аптека». В контур сделки могут войти 282 аптеки, расположенные во всех регионах Дальнего востока, за исключением Чукотского округа. Подробнее...

5. «Народный фронт» призвал реформировать Комиссию Минздрава по формированию лекарственных перечней. Ранее с подобной инициативой выступала и «Лига защитников пациентов». Организации недовольны процессом и итогами работы комиссии в августе. Подробнее...