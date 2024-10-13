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Главные новости недели

13.10.2024
14:40
Ринат Васбеев
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».

1. В Росздравнадзоре на форуме «Фармлига: встреча лидеров» рассказали, что проверкам могут подвергнуться аптеки, объем продаж препаратов ПКУ в которых увеличился в два-три раза, а также те, на балансе которых «зависли» остатки. План проверок на следующий год аптеки смогут увидеть в декабре 2024 года. А в сентябре 2025 года индикаторов риска для фарморганизаций станет еще больше. Подробнее...

2. «Герофарм» и «Промомед» зарегистрировали аналоги Wegovy. «Семавик Некст» и «Велгия» с МНН семаглутид в отличие от «Оземпика» предназначены для лечения ожирения. Вывод лекарственных средств в гражданский оборот запланирован до конца года. Подробнее...

3. ФАС считает, что экспортные цены на лекарства не должны быть ниже локальных. Такую позицию служба выразила на на форуме «Биопром-2024». Отечественные компании настаивают: снижая цены для других стран, они быстрее смогут завоевать зарубежный рынок. Подробнее...

4. ВС отказал KRKA в пересмотре решения о патенте на «Форсигу». Производство по жалобам «Активного компонента» и «Акрихина» прекращено. Подробнее...

5. Участники форума «Биопром-2024» подписали ряд соглашений. Они в том числе касаются запуска производства фармацевтической и медицинской продукции. Подробнее...

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