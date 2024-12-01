Главные новости недели

1. Запрет на распространение БАД с мелатонином и симетиконом фактически не затронул маркетплейсы. Там они по-прежнему доступны для заказа. При этом АКИТ заявляет об усилении внутреннего контроля за макетплейсами. Глава «Аптечной сети 36,6» Александр Кузин обвинил ассоциацию в лоббировании интересов торговых площадок. Подробнее...

2. Компания «Санофи Россия» пожаловалась на проведение ФЦПиЛО аукционов на поставку препарата для терапии муковисцидоза. Центр лекобеспечения объявил победителем компанию «Ирвин», поставляющую препарат «Трилекса» — аргентинский аналог «Трикафты». «Санофи» требует разобраться и повторно провести закупку. Тем временем в «Круге добра» сообщили, что у некоторых детей лекарство заканчивается уже в последние дни декабря. Подробнее...

3. Министерство здравоохранения совместно с Национальной фармпалатой подошли к решению проблемы с аккредитацией провизоров-технологов. Специалисты столкнулись с отказами в приеме документов на периодическую аккредитацию из-за несоответствия должности положениям Приказа Минздрава России № 206н. Вскоре эта проблема будет решена, чтобы не допустить оттока фармработников из отрасли. Подробнее...

4. Минздрав намерен включить Правила уничтожения изъятых фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств в список обязательных требований на 2025 год. Подробнее...

5. Допуск на рынок медицинских изделий российского производства может быть упрощен с принятием новых правил их регистрации. Об этом заявил представитель Росздравнадзора. Подробнее...