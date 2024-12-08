Главные новости недели

1. В России может измениться механизм обеспечения лекарствами орфанных взрослых пациентов — Минздрав подготовил изменения в закон «Об основах охраны здоровья». Теперь нагрузка по обеспечению «редких» больных дорогими лекарствами будет лежать на федеральном бюджете, если сам регион не может оплатить лечение. Подробнее...

2. Фармацевтическое предприятие «Бионорика фармасьютикалс» под Воронежем купил производитель БАД и лекарств ВТФ. Сумма сделки не разглашается. Завод построила немецкая компания Bionorica, но год назад решила продать его, ссылаясь на санкции. Подробнее...

3. Минздрав обновил положение Совета по этике, порядке его создания и деятельности для обоснования возможности проведения клинических исследований лекарств. Согласно принятому документу, срок проведения экспертизы сократится с 30 до 25 дней. Приказ вступит в силу с 1 января 2025 года. Подробнее...

4. На официальном сайте Российского фармацевтического форума им. Семашко опубликовано опровержение слов представителя ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз». В августе 2024 года ФАС вынесла предупреждение о необходимости прекратить распространять некорректные сведения о деятельности «Акрихина». Подробнее...

5. С 5 декабря в России стартовали продажи дженериков «Ксарелто» (МНН ривароксабан) из-за завершения патентной защиты. В ГРЛС зарегистрирован ривароксабан 30 производителей (за исключением Bayer), 20 из них выпускаются в России как в стадии готовой лекарственной формы, так и начиная с синтеза субстанции, подсчитал «ФВ». Подробнее...