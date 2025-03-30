Главные новости недели

1. «Джодас Экспоим» отвергла факт задержания генерального директора и его супруги в связи с расследованием уголовного дела о поставках фальсифицированных лекарств из Индии в Россию. Ранее в телегам-канале Baza появились сообщения о задержании сооснователя индийской фармкомпании, нескольких сотрудников и проведении обысков у него дома и в офисе. Подробнее...

2. Клинисследования третьей фазы вакцины «ГамТБвак» против туберкулеза с участием 2146 добровольцев подтвердили ее безопасность. Большинство нежелательных явлений, за исключением одного рецидива и перелома, были признаны неопасными. Следующий этап тестирования с участием 7 тыс. человек планируют завершить к 2026 году. Подробнее...

3. Арбитражный суд Москвы оставил без удовлетворения иск компании «Акрихин» к «АстраЗенека» о защите деловой репутации. Поводом для разбирательства стали высказывания топ-менеджера «АстраЗенека Фармасьютикалз» Виталия Дембровского на прошлогоднем форуме им. Н.А.Семашко. Решение не вступило в законную силу. Подробнее...

4. Росздравнадзор стал проверять полноту и достоверность данных, которые фарморганизации вносят в Федеральный реестр медицинских организаций (ФРМО), обратил внимание «ФВ». Ранее регулятор контролировал соблюдение этого условия при проверках медицинских учреждений, показал анализ судебных решений. Подробнее...

5. Арбитражный суд Московского округа отменил решение Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы в части обязания Минздрава прекратить регистрацию препарата «Биапенем» компании «Джодас Экспоим» и исключить его из ГРЛС. Также кассационная инстанция обязала рассмотреть заявление истца — «Копран Ризеч Лабораториз Лимитед» по поводу первоначальной регистрации «Биапенема». Подробнее...