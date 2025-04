«Джодас Экспоим» отрицает задержание генерального директора компании

ООО «Джодас Экспоим» отрицает факт задержания гендиректора и его супруги. «На все запросы правоохранительных органов относительно якобы фальсифицирования лекарственных препаратов даны ответы, исключающие факт фальсификации», — сообщили «ФВ» в компании.

Ранее в телегам-канале Baza появились сообщения о задержании сооснователя индийской фармацевтической компании Jodas Expoim (учредитель российского ООО «Джодас Экспоим») Сингха Шаши и его супруги, а также нескольких сотрудников и проведении обысков у него дома и в офисе.

«По предварительным данным, обыски и задержания могут быть связаны с поставкой в Россию фальшивых лекарств», — пишет Baza.

«Руководство ООО «Джодас Экспоим» действует в строгом соответствии с действующим законодательством РФ и Индии, а новости, публикуемые телеграм-каналами, считает происками конкурентов, которые порочат деловую репутацию. Соответствующие жалобы уже направлены в Роскомнадзор и прокуратуру», — отмечается в комментарии компании, предоставленном «ФВ».

«ФВ» направил запросы информации в СУ СК России и Генпрокуратуру.

Антибиотики стоимостью порядка 16 млн руб., приготовленные для экспорта в Россию, были изъяты Управлением по контролю за лекарствами (Drugs Control Administration/DCA) на складе Jodas Expoim Private Limited (учредитель «Джодас Экспоим») в Хайдарабаде в конце прошлого года, ранее сообщал «ФВ». На упаковках было указано, что лекарства произведены компаниями Jodas Expoim Pvt. Ltd. и Alpa Laboratories Ltd., хотя на самом деле партия была выпущена другим производителем — Indian Genomix Pvt Ltd. Деятельность предприятия была приостановлена, а изъятые образцы направлены на экспертизу качества.

После выяснения всех обстоятельств регулятор снял запреты и возобновил деятельность предприятия, о чем говорится в письме DCA от января 2025 года (без указания дня, имеется в распоряжении «ФВ»). В другом письме регулятора от 14 февраля 2025 года сказано, что лицензия на производство лекарств, выданная Jodas Expoim в январе 2016 года, действительна до января 2026 года и что за последние три года компания не привлекалась к ответственности за какие-либо нарушения основного закона Индии об обращении лекарственных средств.

Тем временем Минздрав России приостановил применение нескольких препаратов компании «Джодас Экспоим». Это сделано на основании письма Минпромторга России о несоответствии производителя лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики и о нарушении лицензионных требований. Запрет на использование действует с 3 февраля вплоть до предоставления сведений о возможности возобновления применения препаратов. В письмах о приостановлении применения препаратов фигурирует производственная площадка «Джодас Экспоим Пвт. Лтд.» в Индии. Является ли приостановление применения препаратов следствием проверки предприятия в Индии, неизвестно. В пресс-службе Минпромторга отказались от комментариев. В Минздраве на запрос «ФВ» не ответили.