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Главные новости недели

20.07.2025
14:35
Дина Коблова
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. Из ГРЛС исключили РУ на пять лекарственных препаратов и 12 фармацевтических субстанций. У одной из фармсубстанций, неларабина, отсутствуют аналоги в реестре. Среди препаратов также — оригинальный апремиласт «Отесла» от Amgen. В реестре остался апремиласт отечественного производства. Подробнее...

2. ФАС завершила внеплановую антикартельную проверку в отношении ЦВ «Протек» и не нашла в деятельности дистрибьютора нарушений законодательства. Мероприятия были связаны с поставками препаратов для Центра лекобеспечения. Под подозрением в сговоре были еще две компании: «Фармстандарт» и «Примафарма». Подробнее...

3. Новые правила платы за участие ученых в клинических исследованиях приведут к значительному увеличению их стоимости и поставят под вопрос целесообразность их проведения на территории России, считают в АФПЕАЭС. Законопроект создает и другие риски, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для пациентов. Подробнее...

4. В июле 2024 года правительство отменило пункт правил формирования лекарственных перечней, разрешающий включать эквивалентные лекарственные формы в Перечень ЖНВЛП без дополнительных процедур. В то же время правительство поручило внести изменения, касающиеся лекарственных форм в лекарственных перечнях. Комиссия Минздрава поручение выполнила, но новые перечни были приняты без агрегации. Фармкомпании просят разъяснить эту ситуацию. Подробнее...

5. В ДТП в Ленинградской области трагически погиб медицинский директор контрактно-исследовательской организации «Экселлена», соучредитель Научно-исследовательского центра «Эко-безопасность» Константин Захаров. Подробнее...

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