Трагически погиб медицинский директор компании «Экселлена» Константин Захаров

11 июля ушел из жизни медицинский директор контрактно-исследовательской организации «Экселлена», соучредитель и заместитель управляющего Научно-исследовательского центра «Эко-безопасность» Константин Захаров. ДТП произошло в Ленинградской области. Водитель большегруза MAN, у которого лопнуло колесо, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Audi Q7, за рулем которой находился ученый. Его гибель подтвердили коллеги.

«Безвременный уход Захарова стал невосполнимой утратой для всех, кто знал и ценил его как талантливого ученого, преданного врача и чуткого человека, — говорится в сообщении на сайте Группы компаний «Эко-безопасность», в которую входит научно-исследовательский центр. — Закончив Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова в 2003 году, он посвятил более 20 лет своей жизни медицине и клиническим исследованиям лекарственных препаратов, защитил кандидатскую диссертацию».

Константин Анатольевич был идейным вдохновителем множества проектов, которые способствовали развитию медицины. Он внес значительный вклад в развитие клинической фармакологии, провел более 200 клинических исследований. В интервью «ФВ» в январе этого года Захаров назвал «клинические исследования романом с данными».

«Несколько лет назад мы начинали исследование вакцин против ближневосточного респираторного синдрома. Когда началась пандемия, «Экселлена» оказалась готова к возникшей ситуации с точки зрения методологических наработок и инструментов. Логично, что наша компания была выбрана для исследования вакцины «Спутник V». В том, что первая в мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована в России, есть значительная доля наших усилий», — констатировал Захаров.

В этом году «Экселлена» выиграла тендер на проведение клинических исследований 16-валентной пневмококковой вакцины (PCV-16) от СПбНИИВС ФМБА. Данные анализируют с помощью статистических алгоритмов и технологии машинного обучения, что не только оптимизирует расходы на проведение исследования, но и дополнительно обеспечивает их высокое качество, отмечал медицинский директор компании. Захаров был автором более 50 научных работ, опубликованных в ведущих медицинских изданиях, включая The Lancet.

«Он запомнится нам не только как блестящий специалист, но и как человек редкой душевной теплоты, готовый всегда поддержать коллег, поделиться знаниями и помочь тем, кто в этом нуждался. Скорбим вместе с родными и близкими Константина Анатольевича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — сказано в сообщении коллег.

Редакция «ФВ» выражает искренние соболезнования семье Константина Захарова.