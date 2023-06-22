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Главный онколог предложил...

Главный онколог предложил отменить III фазу клинисследований зарубежных препаратов

22.06.2023
12:27
Артем Косенок
Главный внештатный онколог Минздрава предложил отменить третью фазу клинических исследований тех препаратов, что уже зарегистрированы за рубежом. Он объяснил это тем, что эта фаза — коммерческая, а на ее проведение уходит три-четыре года.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Проведение третьей фазы клинических испытаний препарата, если он уже зарегистрирован за рубежом, можно отменить. Об этом на «круглом столе» в Совете Федерации заявил главный внештатный онколог Минздрава России, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн, передает его слова портал «Сенат Информ».

«Например, при синовитах люди годами сидят на НПВС, чтобы лечить суставы. Препарат уже готов, но тоже требует третьей фазы <…> Законодательно Минздрав не может оплатить третью фазу, только первую и вторую за счет госзадания», — отметил Каприн.

По его словам, третья фаза исследований — коммерческая. При этом на ее проведение уходит три-четыре года, в течение которых препарат мог бы использоваться и помогать больным.

Ранее в марте Всероссийский союз пациентов предложил наложить временный мораторий на исследования оригинальных зарубежных препаратов в России, необходимые для их регистрации. Из-за приостановки рядом компаний проведения подобных испытаний российские пациенты могут лишиться доступа к новым инновационным методам лечения. Авторы инициативы для их регистрации призвали разрешить представлять в составе регдосье данные международных многоцентровых клинисследований, выполненных в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики.

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