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Главой «Джи Ди...

Главой «Джи Ди Пи» назначен Максим Кондрат

Эксклюзив
13.08.2024
20:52
Екатерина Ракитина
Максим Кондрат возглавил компанию «Джи Ди Пи» с 1 августа. 
Фото: пресс-служба "Джи Ди Пи"

Генеральным директором фармацевтического дистрибьютера ООО «Джи Ди Пи» назначен Максим Кондрат, покинувший должность директора по эксклюзивам и СТМ ГК «Аптечная сеть 36,6». Об этом сообщили «ФВ» в пресс-службе компании.

Кондрат окончил Пятигорский медико-фармацевтический институт (ПМФИ). С 2009 года занимал руководящие должности в области маркетинга и организации коммерческой деятельности в фармкомпаниях: ООО «Интеркэр», ООО «Интелфарм», ЗАО «РодесФарма», АО «Парма Медикал». 

«Руководство поставило передо мной невероятно амбициозные и интересные задачи. Уверен, что вместе с нашей сплоченной и высокопрофессиональной командой мы сможем достойно их реализовать», — прокомментировал он свое назначение.

Ранее пост генерального директора занимал Владимир Нестеренко, который в 2022 году продал «Джи Ди Пи» компании «Доминанта». В 2023 году экс-владелец «Джи Ди Пи» Нестеренко возглавил компанию «Нанолек».

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