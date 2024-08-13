Главой «Джи Ди Пи» назначен Максим Кондрат

Генеральным директором фармацевтического дистрибьютера ООО «Джи Ди Пи» назначен Максим Кондрат, покинувший должность директора по эксклюзивам и СТМ ГК «Аптечная сеть 36,6». Об этом сообщили «ФВ» в пресс-службе компании.

Кондрат окончил Пятигорский медико-фармацевтический институт (ПМФИ). С 2009 года занимал руководящие должности в области маркетинга и организации коммерческой деятельности в фармкомпаниях: ООО «Интеркэр», ООО «Интелфарм», ЗАО «РодесФарма», АО «Парма Медикал».

«Руководство поставило передо мной невероятно амбициозные и интересные задачи. Уверен, что вместе с нашей сплоченной и высокопрофессиональной командой мы сможем достойно их реализовать», — прокомментировал он свое назначение.

Ранее пост генерального директора занимал Владимир Нестеренко, который в 2022 году продал «Джи Ди Пи» компании «Доминанта». В 2023 году экс-владелец «Джи Ди Пи» Нестеренко возглавил компанию «Нанолек».