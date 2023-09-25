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Главу закупочного центра...

Главу закупочного центра Ульяновска подозревают в злоупотреблении при поставках медоборудования

25.09.2023
10:56
Артем Косенок
В Ульяновской области директора закупочного центра при минздраве заподозрили в злоупотреблении при поставках медоборудования. По версии регионального ФСБ, он обеспечил победу компании в нарушение конкурсных процедур.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Чиновника ульяновского минздрава, ответственного за организацию госзакупок, заподозрили в коррупции. Возбуждено уголовное дело (ст.30 и ч.1 ст.285 УК РФ), сообщили в пресс-службе УФСБ по Ульяновской области. «Пресечена противоправная деятельность 44-летнего директора областного казенного госучреждения, причастного к злоупотреблению должностными полномочиями при организации государственных закупок в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», — говорится в сообщении.

Имя подозреваемого и название организации не сообщается. По данным местных СМИ, речь идет о директоре ОГКУ «Ульяновский областной закупочный центр» Евгении Куликове. Согласно данным СПАРК, он возглавляет организацию с марта 2023 года.

«Фигурант, являясь должностным лицом, ответственным за организацию в Ульяновской области государственных закупок в сфере здравоохранения, действуя в интересах одной из коммерческих фирм, обеспечил ей победу в аукционе на поставку медицинского оборудования в нарушение требований конкурсных процедур», — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ по Ульяновской области.

Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы. УФСБ по Ульяновской области устанавливает всех соучастников преступления и другие эпизоды.

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