Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект об отработках выпускников фармспецильностей

Госдума РФ одобрила во втором чтении законопроект № 1006061-8 об обязательном целевом обучении и участии в программе наставничества студентов медицинских и фармацевтических образовательных программ, впервые прошедших первичную аккредитацию специалиста. Ко второму чтению было предложено 46 поправок, 17 из которых было принято и 29 отклонено.

Согласно изменениям, Минздраву России предстоит определить перечень специальностей, выпускникам которых предстоит проходить наставничество. Меняется и срок работы с наставником: в первоначальной версии документа он составлял три года, теперь — не более трех лет (точные сроки для специальностей также установит Минздрав РФ).

По окончании периода наставничества выпускники будут проходить периодическую аккредитацию специалиста. Если специалист не прошел наставничество или прошел его меньше необходимого срока, то по окончании срока действия первичной аккредитации ему придется снова пройти первичную аккредитацию и наставничество.

Ранее в Госдуме РФ заявили, что поправка связана с тем, что «для фармацевтических специальностей работа с наставником менее актуальна».

В новой редакции законопроекта также конкретизирован перечень образовательных траекторий, при которых допускается приостановление действия целевого договора. Так, для выпускников программ высшего медицинского и фармацевтического образования исключается возможность приостановления обязательств по целевому договору для поступления в аспирантуру. Теперь выпускник может заключить новый целевой договор с тем же заказчиком только для обучения в ординатуре или ассистентуре-стажировке.

В случае отказа от отработки по целевому договору введут штрафы в однократном размере — компенсацию фактической стоимости обучения. Во втором чтении утвердили поправку о смягчении требования к 100%-ному целевому набору на программы специалитета. Так, 70% мест в вузах останутся целевыми, а 30% — бюджетными. При этом обучение в ординатуре будет полностью целевым.