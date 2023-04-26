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Госдума может изменить...

Госдума может изменить систему обращения с медицинскими отходами

26.04.2023
17:20
Артем Косенок

В Госдуму внесли законопроект, регулирующий систему обращения с медицинскими отходами. Согласно документу, они после обезвреживания будут утилизироваться так же, как и другие отходы производства и потребления.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который регулирует систему обращения с медицинскими отходами. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает распространить нормы закона об отходах производства и потребления на систему обращения с медицинскими отходами, которые уже прошли обезвреживание. Речь идет о медицинских отходах всех классов (А, Б, В, Г).

Ранее, в декабре 2021 года, Госдума приняла поправки в закон о государственно-частном партнерстве, согласно которым в России можно будет заключать договоры о сборе, использовании, обезвреживании, размещении, хранении, учете и утилизации медицинских отходов. Ранее такие соглашения могли быть заключены только на обработку, утилизацию и обезвреживание твердых коммунальных отходов.

Минпромторг в августе 2022 года представил перечень продукции (товаров), промышленное производство и использование которых запрещено из-за невозможности обработки и (или) утилизации связанных с ними отходов. В проект перечня вошли ртутные термометры и люминесцентные лампы, использующиеся в медицине и фармации. Ограничения не будут распространяться на производство вакцин с тяжелыми металлами в составе.

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