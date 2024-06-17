«СоюзФарма» опасается увеличения нагрузки от налоговой реформы до шести раз

ААУ «СоюзФарма» направила письмо (есть в распоряжении «ФВ») руководителю Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрею Макарову. В нем содержатся замечания и предложения по законопроекту № 639663-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который внес Минфин.

«С введением изменений по налогообложению на организации резко возрастет налоговая нагрузка, — говорится в письме. — Работа небольших аптек и (небольших) аптечных сетей станет нерентабельной. Введение НДС для плательщиков УСН не только увеличит налоговую нагрузку, но и потребует дополнительных затрат для ведения налогового учета».

В частности, введение НДС для налогоплательщиков, применяющих УСН, доход у которых за предыдущий налоговый период превысил порог в 60 млн руб., может привести к тотальному уходу аптечных организаций с фармацевтического рынка, уточнила исполнительный директор «СоюзФармы» Мария Литвинова.

Она приводит пример небольшой аптечной организации, осуществляющей фармацевтическую деятельность на территории Челябинской области. По расчетам, выручка компании останется на прежнем уровне, при месячном обороте (119,4/12) 9 950 000 руб., НДС 5% составит 497 500 руб., без права на вычет. В расходы сумма не включается. При расчетах учтен минимальный налог 1% (обязательно) 99500 руб.

Общая месячная нагрузка составит 597 000 руб. (НДС 5%+1% УСН обязательный). По сравнению с 2023 годом налоговая нагрузка в месяц возрастет в шесть раз.

Налоговые отношения в сфере розничной торговли, отпуска и изготовления лекарственных средств нуждаются в индивидуальном подходе к субъектам налогообложения, а также в детальном, эффективном и объективном налоговом регулировании, пишет Литвинова.

Ассоциация предлагает учесть, что согласно Постановления Правительства РФ № 265 от 04.04.2016 к микропредприятиям относятся предприятия с доходом до 120 млн руб. В связи с этим логично будет увеличить порог размера дохода, до которого налогоплательщики, применяющие УСН, имеют право на освобождение от уплаты НДС, до 120 млн руб.

Аптеки просят исключить из видов деятельности, облагаемых НДС, розничную торговлю лекарственными препаратами, организациями, применяющими УСН с оборотом меньше 200 млн руб. в связи с тем, что доля ЖНВЛС от общих продаж в аптеке достигает от 58 до 68% в зависимости от сезона, а наценка на ЖНВЛС ограничена. Средняя реализованная наценка на ЖНВЛС составляет 16%, указывают в «СоюзФарме».

Кроме того, ассоциация просит установить поэтапный плавный переход введения НДС для организаций, применяющих УСН. Она предлагает изложить статью 145.1 НК РФ в следующей редакции:

«Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, — при условии, что указанные лица переходят на упрощенную систему налогообложения в календарном году налогового периода и реализуют право, предусмотренное настоящим абзацем, в этом же календарном году, либо при условии, что за предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, сумма доходов этой организации или индивидуального предпринимателя, определяемых в соответствии со статьей 346.15 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, не превысила: