Госдума призвала усилить контроль за препаратами для медикаментозного аборта

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Росздравнадзору усилить контроль за препаратами для медикаментозного прерывания беременности, чтобы не допустить их самостоятельного использования вне специализированных медицинских организаций. Документы, подготовленные по итогам круглого стола, имеются в распоряжении «ФВ».

Рекомендации дали также Минздраву: министерство должно усилить профилактическую работу, направленную на повышение осведомленности населения по вопросам охраны репродуктивного здоровья и профилактики абортов.

В октябре Минздрав включил в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ), препараты с двумя МНН — мизопростол и мифепристон. Оба препарата в высоких дозировках (по 200 мг) применяются для проведения медикаментозных абортов. Документ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

Начиная с 2020 года Роскомнадзор заблокировал 1592 сайта с предложением розничной продажи препаратов, используемых для медикаментозного прерывания беременности. Учитывая острую социальную значимость профилактики абортов, повышения рождаемости, эта совместная с Росздравнадзором работа будет продолжена.