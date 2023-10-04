Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Препараты для медикаментозного...

Препараты для медикаментозного аборта включили в перечень ПКУ

04.10.2023
10:32
Артем Косенок
Минздрав включил в перечень ПКУ препараты для медикаментозного аборта — мизопростол и мифепристон. Кроме того, в список подлежащих количественному учету препаратов добавили «Феназепам».
Фото: jcomp/ru.freepik.com

В список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ), включили препараты с двумя МНН — мизопростол и мифепристон. Соответствующий приказ ведомства № 459н от 01.09.2023 опубликован на портале правовой информации. Документ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

Оба препарата — мизопростол и мифепристон — в высоких дозировках (по 200 мг) применяется для проведения медикаментозных абортов. В июле на пленарном заседании Госдумы глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что необходимо ограничить продажи препаратов для прерывания беременности — их нужно внести в перечень предметно-количественного учета. В ведомстве считают, что есть злоупотребление по этому направлению. Эксперты, опрошенные «Медицинским вестником», выступили против инициативы Минздрава. По их мнению, это никак не повлияет на «черный рынок», но усложнит отпуск средств в аптеках.

Также, согласно документу, прегабалин, тропикамид и тапентадол переместили из раздела IV «Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету» в раздел II «Лекарственные средства — фармацевтические субстанции и лекарственные препараты, включенные в списки сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации».

В этом же разделе появились два лекарственных средства: «бромдигидрохлорфенилбензодиазепин (7-бромо-5-(2-хлорфенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он)» и «соматотропин (гормон роста, СТГ)».

Ранее «ФВ» писал, что бромдигидрохлорфенилбензодиазепин пополнил список сильнодействующих веществ в марте 2021 года. Это действующее вещество лежит в основе такого широко применяемого препарата, как «Феназепам». В мае этого года в перечень добавили и соматотропин. Перечень ПКУ при этом не был обновлен. В июне 2022 года межведомственная комиссия по рассмотрению предложений о включении лекарственных средств в перечень ПКУ приняла соответствующее решение.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.