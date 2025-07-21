Госдума решила ускорить вступление в силу законопроекта о платформенной экономике

Комитет Госдумы по экономической политике одобрил поправки к законопроекту № 959244-8 «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания комитета, среди поправок — документ вступит в силу на полгода раньше: не с 1 марта 2027 года, а с 1 октября 2026 года.

Представитель Минэкономразвития заявил, что срок решили перенести для того, чтобы «гарантии безопасности для потребителей, бизнеса и самих платформ как можно скорее стали работать, так как эти правовые механизмы крайне востребованы». Так, цифровые платформы смогут быстрее включиться в донастройку собственных систем для приведения их в соответствие с законом.

«Также мера позволит приступить к апробации проектируемых норм», — считают в министерстве.

В объединенной компании Wildberries & Russ в беседе с журналистами вступление норм законопроекта в силу в 2027 году называли «максимально взвешенным», учитывая что отрасли понадобится время на адаптацию к новым нормам. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов, напротив, заявил, что вступление документа в силу с 1 октября 2026 года — вполне реалистичная дата.

Законопроект о платформенной экономике был внесен в правительство в феврале. О необходимости усиления контроля за деятельностью маркетплейсов в середине июня заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Он предложил, чтобы маркетплейсы взяли на себя проверку регистрации в системе маркировки продавцов, товаров и их кодов.

В начале июля правительство внесло документ в Госдуму. Законопроект определяет права и обязанности маркетплейсов, продавцов и потребителей при реализации товаров и услуг в цифровой среде. Согласно ему будут установлены в том числе специальные требования для реализации лекарств и медизделий на таких платформах.