Госдума внесла поправки в проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств

В Госдуме предложили внести изменения ко второму чтению законопроекта о проведении в России эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарственных препаратов. Документ вносит изменения в Федеральный закон № 61-ФЗ от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств».

Так, согласно изменениям, контролировать соблюдение порядка проведения эксперимента будет Росздравнадзор в рамках государственного контроля. Также возврат товара в аптеку при внешних повреждениях упаковок должен будет осуществлять курьер.

Ранее участники фармрынка предлагали сократить сроки эксперимента с трех лет до одного года и расширить его географию на другие регионы. Однако предложения учтены не были.

Также предлагалось включить бумажные рецепты в эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. По мнению участников фармрынка, это повысит доступность данного сервиса населению.

Депутат Госдумы руководитель Экспертного совета по вопросам регулирования оборота лекарственных средств и медицинских изделий Александр Петров сообщил, что продажа рецептурных препаратов через интернет будет вестись с помощью электронных рецептов, размещенных в федеральной базе. Доступ к ней будут иметь врачи и сотрудники аптек. По его словам, это позволит бороться с распространением поддельных бумажных рецептов: фальшивый документ просто не отобразится в базе.

Предполагается, что эксперимент проведут в течение трех лет с 1 марта 2023 года в Москве, а также Московской и Белгородской областях. Законопроект был принят в первом чтении депутатами в сентябре. Изначально планировалось, что Госдума рассмотрит и примет законопроект в ходе весенней сессии, но принятие документа откладывалось. Первую версию проекта еще в июне представило Минэкономразвития. Позже, как выяснил «ФВ», документ встал на паузу из-за разногласий среди министерств, в результате реализация проекта перешла к Минздраву.