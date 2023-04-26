Госфармации просят сохранить право быть единственным поставщиком в регионах

Участники первого Общероссийского форума «Повышение эффективности государственных аптечных сетей», прошедшего в Красноярске, намерены обратиться в Госдуму с просьбой о продлении права регионов работать с единственным поставщиком лекарственных препаратов и медизделий.

Сейчас по схеме централизации полномочий по закупке, хранению и доставке до медицинских организаций работают несколько регионов — Нижегородская, Калужская, Ульяновская, Архангельская области, Республика Татарстан. С 1 июля государственные фармации лишатся права выступать единственным поставщиком для медицинских организаций.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в мае прошлого года. Комитет по экономической политике рекомендовал внести его на рассмотрение, но с тех пор он находится без движения. Участники форума предлагают принять документ в ходе весенней сессии, чтобы он начал действовать с 1 июля 2023 года.

«Мы хотели бы сохранить право закупок у единственного поставщика уже работающим по этой схеме регионам и дать возможность им воспользоваться новым субъектам, — сказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. — Если мы не успеем его принять во время весенней сессии Госдумы, регионы могут продлить это право до конца года».

Подробнее об их опыте читайте в «ФВ» № 11 (1110) от 25.04.2023 в материале «Быть единственными».