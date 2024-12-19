Хинштейн остался недоволен обслуживанием в одной из аптек Курска

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что «был неприятно удивлен» общением с посетителями в одной из аптек сети «Курская фармацевтика». Ранее на «прямой линии» исполняющего обязанности губернатора были озвучены жалобы курян на отсутствие лекарств для льготников в местных аптеках. Особенно остро проблема стоит для больных онкологией и диабетом.

После этих обращений Хинштейн совершил визит в аптеки Курска, о чем отчитался в своем телеграм-канале. К публикации прикреплено видео из аптеки на улице Павлуновского, 5, на котором Хинштейн разговаривает с местными жителями и сотрудницей аптеки.

«800 звонков в день, вопрос — какая у меня будет нервная система? Вы мне купите антидепрессанты?» — спрашивает у врио главы региона сотрудница аптеки.

«Вы со мной, с исполняющим обязанности губернатора, разговариваете в таком тоне и таких формах. Как же вы разговариваете с клиентом? Еще жестче?» — отвечает Хинштейн.

Он сделал вывод, что проблема не только носит системный характер, но и усугубляется «человеческим фактором». По мнению Хинштейна, общение в таком формате совершенно неприемлемо и даже в самой тяжелой ситуации нужно относиться к людям по-человечески.

«У вас не сотрудников не хватает, у вас не хватает просто нормального человеческого отношения и чувства сострадания», — обратился к фармспециалисту Хинштейн.

По его словам, в регионе предстоит не только перестроить систему обеспечения льготников лекарствами, но и изменить отношение к людям.

Ранее из федерального бюджета было выделено 623 млн руб. на обеспечение жителей региона льготными лекарствами и медизделиями, а также лечебным питанием. Планируется, что этих средств хватит, чтобы покрыть дефицит льготных лекарств и препаратов до конца января 2025 года. Средства в регион уже поступили.