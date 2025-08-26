БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
Хинштейн поручил проверить...

Хинштейн поручил проверить работу «Курской фармации»

26.08.2025
11:11
Дина Коблова
Работу сети «Курская фармация» проверят по поручению врио губернатора. Минфин региона также проанализирует финансовое состояние организации на фоне выданной субсидии в более 65 млн руб.
Александр Хинштейн | Фото: kremlin.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил провести анализ работы региональной сети аптек. Этот вопрос подняли на заседании областного правительства, пишет ТАСС.

Речь идет об аптечной сети «Курская фармация», которая была выкуплена и сейчас находится в собственности Курской области.

«Учитывая то, что мы с вами наводим порядок в части обеспечения льготными лекарствами наших граждан, считаю, что надо детально разобраться, какую роль во всей этой работе занимает «Курская фармация», — сказал он.

Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области проверяет финансовое состояние организации в исполнении региональной субсидии на сумму более 65 млн руб.

В декабре 2024 года глава Курской области посетил одну из городских аптек и остался недоволен обслуживанием. Он совершил визит туда после обращений местных жителей с жалобами на отсутствие в аптеках региона лекарств для льготников. Хинштейн заявил, что в регионе предстоит не только перестроить систему обеспечения льготников лекарствами, но и изменить отношение к людям.

В апреле 2025 года Хинштейн предложил вносить недобросовестных поставщиков лекарств в специальный реестр. Инициатива прозвучала на заседании правительства региона. На тот момент в регионе находились в дефектуре семь препаратов.

