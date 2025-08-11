IQVIA впервые внесла Россию в список развитых фармацевтических рынков

В 2024 году Россия заняла 12-е место среди крупнейших мировых фармацевтических рынков по объему расходов на лекарства, поднявшись с 14-й строчки за пять лет (показатели рассчитаны по суммам в счет-фактурах производителей до вычета скидок и рибейтов). Об этом свидетельствуют данные отчета компании IQVIA.

Согласно исследованию, в прошлом году траты на покупку медикаментов в России составили 2,4% от уровня США. В 2019 году этот показатель был 2,1%. По прогнозам, Россия сохранит 12-ю позицию к 2029 году с увеличением доли до 2,7%.

IQVIA перевела Россию из категории «развивающихся» к «прочим развитым» фармрынкам. Тот же статус также получили Польша, Саудовская Аравия и Турция. В десятку лидеров вошли США, Китай, Германия, Япония, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Бразилия, Канада. Отмечается, что через пять лет список ведущих стран останется прежним.

По итогам 2024 года глобальный рынок препаратов оценен в 1,75 трлн долл. Из этой суммы на первые десять развитых государств пришлось примерно 1,4 трлн долл. (81%), а на развивающиеся — 314 млрд долл. (18%).

В IQVIA считают, что лекарственные расходы в мире будут расти ежегодно на 5-8% и достигнут 2,4 трлн долл. к 2029 году. При этом доля крупнейших рынков снизится до 69-71% (1,64–1,67 трлн долл.), «прочих развитых» — удержится на отметке в 13% (295–325 млрд долл.), «развивающихся» — немного просядет до 16-17% (375–405 млрд долл.). Как указывается, главным тормозом для индустрии станет истечение патентов на ряд оригинальных препаратов, которое обернется потерями в 220 млрд долл. Главными драйверами фармрынка выступят средства от рака, диабета и ожирения.

По данным отчета, в десяти ведущих странах большая часть трат приходится на оригинальные лекарства — 81% (965 млрд долл.). Гораздо слабее позиции у дженериков и биоаналогов: брендированные занимают 6% рынка (70 млрд долл.), небрендированные — 9% (107 млрд долл.). Ожидается, что в ближайшие пять лет доля оригиналов возрастет до 84-85% (1,37-1,4 трлн долл.), а остальных фармпродуктов почти не изменится — 5-6% у брендированных дженериков и биоаналогов (75–95 млрд долл.) и 6-8% у небрендированных (105–125 млрд долл.).

Страновой рейтинг: изменение за пять лет и прогноз на 2029 год

Место 2019 год % от расходов США Место 2024 год % от расходов США Место 2029 год % от расходов США 1 США - 1 США - 1 США - 2 Китай 27,7 2 Китай 20,4 2 Китай 16,5 3 Япония 12,1 3 ▲ Германия 8,5 3 Германия 7,6 4 Германия 9,5 4 ▼ Япония 8,4 4 Япония 6,2 5 Франция 6,5 5 Франция 6,0 5 ▲ Великобритания 5,6 6 Италия 6,1 6 ▲ Великобритания 5,6 6 ▼ Франция 5,4 7 Великобритания 5,6 7 ▼ Италия 5,4 7 Италия 5,4 8 Испания 4,5 8 Испания 4,3 8 Испания 4,3 9 Канада 4,3 9 ▲ Бразилия 4,2 9 Бразилия 4,2 10 Бразилия 3,5 10 ▼ Канада 4,1 10 Канада 4,1 11 Индия 3,5 11 Индия 3,5 11 Индия 3,6 12 Южная Корея 2,6 12 ▲ Россия 2,4 12 Россия 2,7 13 Австралия 2,2 13 ▼ Южная Корея 2,2 13 ▲ Польша 2,1 14 Россия 2,1 14 ▼ Австралия 2,0 14 ▲ Аргентина 2,0 15 Мексика 1,8 15 ▲ Аргентина 2,0 15 ▼ Южная Корея 2,0 16 Аргентина 1,6 16 ▼ Мексика 1,8 16 Мексика 1,8 17 Саудовская Аравия 1,6 17 ▲ Польша 1,7 17 ▼ Австралия 1,8 18 Турция 1,6 18 ▼ Саудовская Аравия 1,6 18 Саудовская Аравия 1,7 19 Польша 1,5 19 ▼ Турция 1,4 19 Турция 1,3 20 Швейцария 1,3 20 ▲ Бельгия 1,1 20 Бельгия 1,1

Расходы на препараты в мире за 2024 год (в млрд долл.), их динамика с 2020 года и соотношение с общими суммами.

Оригинальные препараты Брендированные

дженерики и биоаналоги Небрендированные дженерики Другие фармпродукты Всего Мир 1184 (+9%) – 68% 235 (+4%) – 13% 167 (+5%) – 10% 164 (+5%) – 9% 1750 (+8%) Развитые

рынки 1092 (+9%) – 77% 121 (+5%) – 9% 125 (+4%) – 9% 85 (+5%) – 6% 1422 (+8%) – 81% TOP10 965 (+10%) – 81% 70 (+4%) – 6% 107 (+3%) – 9% 53 (+4%) – 4% 1195 (+8%) – 68% Прочие 127 (+8%) – 56% 50 (+7%) – 22% 18 (+8%) – 8% 32 (+8%) – 14% 227 (+8%) – 13% Развивающиеся 88 (+8%) – 28% 106 (+4%) – 34% 41 (+8%) – 13% 77 (+6%) – 25% 312 (+6%) – 18% Неразвитые 4 (–1%) – 27% 8 (+2%) – 52% 1 (+3%) – 6% 3 (+2%) – 16% 16 (+1%) – 1%

Усредненный прогноз по расходам на 2029 год (млрд долл.) с динамикой

Оригинальные препараты Брендированные

дженерики и биоаналоги Небрендированные дженерики Другие фармпродукты Всего Мир 1700 (+8%) – 71% 285 (+5%) – 12% 190 (+3%) – 8% 195 (+4%) – 8% 2380 (+7%) Развитые

рынки 1570 (+8%) – 80% 150 (+6%) – 8% 135 (+2%) – 7% 105 (+4%) – 5% 1960 (+7%) – 83% TOP10 1385 (+8%) – 84% 85 (+6%) – 5% 115 (+1%) – 7% 60 (+2%) – 4% 1645 (+7%) – 69% Прочие 185 (+8%) – 45% 60 (+6%) – 19% 20 (+7%) – 7% 45 (+6%) – 15% 310 (+7%) – 13% Развивающиеся 125 (+9%) – 32% 130 (+4%) – 33% 50 (+4%) – 13% 90 (+4%) – 23% 395 (+5%) – 17% Неразвитые 5 (+6%) – 37% 10 (+3%) – 53% 0,9 (+2%) – 16% 3 (+2%) – 5% 20 (+3%) – 0,8%

Заболевания, препараты от которых будут наиболее востребованы в 2029 году (млрд долл.):

Прогнозируемые расходы

на 2029 год Изменения

с 2025 года Раковые заболевания 441 +11-14% Диабет 250 +6-9% Иммунологические заболевания 234 +4-7% Сердечно-сосудистые заболевания 119 +0-3% Заболевания центральной нервной системы 109 +6-9% Болезни дыхательных путей 108 +5-8% Эндокринные и метаболические заболевания 96 +5-8% Инфекционные заболевания 80 +3-6% Ожирение 76 +23-26% Заболевания мочеполовой системы 68 +2-5% Психические расстройства 58 +6-9% Болевые синдромы 56 +6-9% Желудочно-кишечные заболевания 54 +2-5% ВИЧ 44 +2-5% Глазные заболевания 38 +5-8% Нарушения свертывания крови 36 +1-4% Мышечно-скелетные заболевания 34 +5-8% Кожные заболевания 34 +5-8% Вакцины (кроме гриппа и COVID-19) 33 +5-8% Липидные нарушения (регуляция холестерина) 22 +6-9%

Источник: отчет IQVIA «The Global Use of Medicines Outlook through 2029»