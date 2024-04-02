Индийская компания запустит на Сахалине локализованное производство медицинских расходников

Стороны тогда договорились о налаживании прямого сотрудничества между фармацевтическими компаниями республики и островным регионом. В дальнейшем индийский бизнес рассматривает вопрос запуска полноценного фармацевтического производства на Сахалине.

«Сахалин, учитывая его кадровый и логистический потенциал, может выступать как плацдарм для индийского фармацевтического бизнеса для выхода на дальневосточный и российский рынок. Это органично увязывается с нашей стратегией развития портов и авиационного транспорта», – отметил губернатор.

«Наш основной фокус – в области производства средств личной гигиены, а также производство ветеринарных препаратов. Также в нашей компании есть департамент, занимающийся IT-технологиями, которые применяются, главным образом, в медицине. Это могло бы стать еще одним направлением нашего сотрудничества с Сахалинской областью. Мы намерены прийти в регион надолго», – сказал директор по развитию бизнеса компании PSK Biotech Прабинд Сингх.

В 2023 году Индия стала крупнейшим зарубежным поставщиком лекарств в Россию. На российский рынок поступило 293,9 млн упак. индийских лекарств, что почти на 3% больше, чем в 2022 году. По этому показателю Индия обогнала Германию.

В январе в Минвостокразвития заявили, что две индийские компании заинтересованы в запуске производства на территории России. Речь идет о Torrent Pharmaceuticals и Cadila Pharmaceuticals, которые рассматривают возможность открыть площадки в Архангельске и на Сахалине соответственно.

В ноябре 2023 года сообщалось, что у индийской Jodas Expoim не получается согласовать строительство завода на юге Москвы. Ей уже в четвертый раз отказывает в этом Москомархитектура. Компания обратилась с письмом к мэру столицы с просьбой ускорить процесс.