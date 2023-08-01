Индия обязала производителя сиропов от кашля прекратить работу

Правительство Индии обязало производителя лекарств Riemann Labs прекратить выпуск сиропов от кашля. Он связан со смертями по меньшей мере шести детей в Камеруне, сообщает Reuters. Компания получила приказ прекратить производственную деятельность после проверки центральными и государственными органами регулирования.

Reuters пишет, что индийские регулирующие органы усилили проверки после того, как сиропы от кашля, произведенные в стране, оказались связаны со смертью десятков детей в разных странах мира. Сиропы, произведенные несколькими индийскими компаниями, стали причиной смерти не менее 89 детей в Гамбии и Узбекистане в прошлом году. Индия приостановила действие лицензий на производство трех производителей сиропов.

В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения заявила, что партия сиропа от кашля и простуды, которая продавалась в Камеруне под торговой маркой Naturcold, содержала чрезвычайно высокие уровни токсичных веществ.

С июня Индия ужесточила надзор над экспортом сиропа от кашля. Теперь перед тем, как экспортировать продукцию, компании обязаны получать сертификаты в государственной лаборатории.