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Индия обязала производителя...

Индия обязала производителя сиропов от кашля прекратить работу

01.08.2023
17:44
Николай Соколов
Индийское правительство прекратило деятельность компании, которая была связана со смертями детей в Камеруне. Лаборатории Riemann Labs производили сиропы от кашля.

Правительство Индии обязало производителя лекарств Riemann Labs прекратить выпуск сиропов от кашля. Он связан со смертями по меньшей мере шести детей в Камеруне, сообщает Reuters. Компания получила приказ прекратить производственную деятельность после проверки центральными и государственными органами регулирования. 

Reuters пишет, что индийские регулирующие органы усилили проверки после того, как сиропы от кашля, произведенные в стране, оказались связаны со смертью десятков детей в разных странах мира. Сиропы, произведенные несколькими индийскими компаниями, стали причиной смерти не менее 89 детей в Гамбии и Узбекистане в прошлом году. Индия приостановила действие лицензий на производство трех производителей сиропов.

В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения заявила, что партия сиропа от кашля и простуды, которая продавалась в Камеруне под торговой маркой Naturcold, содержала чрезвычайно высокие уровни токсичных веществ.

С июня Индия ужесточила надзор над экспортом сиропа от кашля. Теперь перед тем, как экспортировать продукцию, компании обязаны получать сертификаты в государственной лаборатории.

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