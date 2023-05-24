Индия вводит обязательное тестирование экспортных сиропов от кашля

Индия сделает обязательным тестирование сиропов от кашля перед экспортом, сообщает Reuters. По новым правилам, с 1 июня препарат перед отправкой на экспорт должен получить сертификат от государственной лаборатории, говорится в уведомлении индийского министерства торговли.

Ведомство перечисляет семь лабораторий федерального правительства, куда образцы для тестирования могут быть отправлены. Министерство здравоохранения страны не ответило на запрос Reuters о том, потребуется ли тестирование сиропам от кашля, продаваемым на внутреннем рынке.

В прошлом году Всемирная организация здравоохранения обнаружила токсины в сиропах от кашля, производимых тремя индийскими производителями. Сиропы от двух из этих компаний оказались связаны со смертями 70 детей в Гамбии и 19 детей в Узбекистане в 2022 году.

В тестах сиропов производства Maiden Pharmaceuticals, связанных со смертью детей в Гамбии, не обнаружили токсинов, однако их нашли в препаратах, произведенных Marion Biotech, чьи сиропы были связаны со смертью детей в Узбекистане.

Ранее Reuters сообщал, что Индия рассматривает возможность изменить свою политику в отношении фармацевтической промышленности. Правительство обсуждало введение более строгих тестов сиропов от кашля, а также сырья для лекарств.