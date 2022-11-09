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Индонезия приостановила лицензии...

Индонезия приостановила лицензии двух фармкомпаний на фоне смерти 200 детей

09.11.2022
14:25
Николай Соколов

Индонезия отозвала лицензию у двух фармкомпаний, производивших сиропы от кашля с высоким содержанием этиленгликоля и диэтиленгликоля. Такие препараты могли стать причиной смерти более чем 200 детей в стране.

Фото: ru.123rf.com

Агентство по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии (BPOM) приостановило действие лицензий двух местных фармацевтических компаний, производящих лекарственные сиропы. Reuters пишет, что власти расследуют смерть более чем 200 детей, принимавших сиропы, из-за острой почечной недостаточности.

Индонезия временно запретила продажу некоторых сиропов в октябре после того, как было установлено наличие в некоторых продуктах этиленгликоля и диэтиленгликоля. Эти препараты используются в качестве дешевой альтернативы глицерину в некоторых фармацевтических продуктах. В больших количествах они токсичны и приводят к острой почечной недостаточности.

Глава BPOM Пенни К. Лукито сообщила журналистам, что в продукции компаний Samco Farma и Ciubros Farma обнаружены высокие уровни этиленгликоля и диэтиленгликоля. Компаниям было приказано изъять продукцию и уничтожить оставшиеся партии.

Власти Индонезии изучают цепочки поставок сырья и механизмы контроля качества, чтобы понять, как эти субстанции оказались в продуктах в таких количествах. Ранее на этой неделе BPOM приостановило действие лицензий трех других компаний, производящих подобные продукты, — Yarindo Farmatama, Universal Pharmaceutical и Afi Farma.

Индонезия начала консультации со Всемирной организацией здравоохранения после того, как аналогичный случай произошел в Гамбии. Там погибли более 70 детей предположительно после приема сиропов индийской компании Maiden Pharmaceuticals.

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