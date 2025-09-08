«Инфарма» хочет участвовать в составлении «репутационного портрета» зарубежных брендов

Ассоциация «Фармацевтические инновации» («Инфарма») направила письмо на имя министра экономического развития Максима Решетникова (имеется в распоряжении «ФВ») с просьбой привлечь ее экспертов к совершенствованию методики исследования Центра стратегического развития (ЦСР). Речь идет о так называемом репутационном портрете зарубежных компаний, в том числе полностью или частично покинувших Россию, куда исследователи включили и члена ассоциации Pfizer.

В рамках исследования, опубликованного РБК в июле этого года, аналитики ЦСР изучили свыше 1,6 тыс. компаний с участием зарубежного бизнеса, в том числе полностью или частично покинувших страну. Они поделили их на несколько категорий. Например, в «желтый» список они внесли организации, которые не проявили «достаточной степени ответственности», хотя открыто не демонстрировали свою недружественность. В «зеленый» — фирмы с «ответственным подходом», которые смогут вернуться на российский рынок «при наличии отраслевой потребности» (например, Nestle). В «красную» группу исследователи включили компании, которые проявили недружественные действия, поэтому в дальнейшем им должен быть запрещен доступ на российский рынок, заключили исследователи ЦСР. В «бордовый» — вошли компании «с испорченной репутацией, которые склонны к саботажу и недружественным действиям». В этой категории оказался фармпроизводитель Pfizer.

«Подавляющее большинство иностранных фармпроизводителей не только сохранили присутствие, но и усилили инвестиции в производство и поддержку системы здравоохранения и тем самым вносят существенный вклад в лекарственную безопасность и улучшение социально-экономических показателей Российской Федерации», – сказано в письме на имя Решетникова.

«Представители фарминдустрии из числа зарубежных компаний не понимают, по каким критериям формируется данный список, – прокомментировал «ФВ» глава «Инфармы» Вадим Кукава. – Pfizer свою деятельность в нашей стране не прекращала и полностью выполняет свои обязательства перед миллионами отечественных пациентов».

В ассоциации считают, что, учитывая непростую геополитическую обстановку и турбулентность в мировой экономике, градация компаний по уровню благонадежности — рискованная инициатива. Если такие списки в целях нацбезопасности действительно необходимы, то их формирование должно проводиться по понятным и прозрачным критериям с участием отраслевых экспертов, чтобы избежать очевидных ошибок, как в случае с Pfizer, полагает Кукава.

По его словам, на данный момент, кроме очевидных репутационных издержек, попадание в данные списки не несет рисков для компаний. Однако, как именно эти списки будут использоваться в дальнейшем, неизвестно, что вызывает обоснованную обеспокоенность.

«Чтобы избежать этого, мы хотели бы, как отраслевая ассоциация, объединяющая международные и российские фармкомпании, принимать участие в работе ЦСР по дальнейшему совершенствованию методологии исследования», – подчеркнул Кукава.

В феврале глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что Россия не ждет ушедшие иностранные компании «с распростертыми объятиями» (цитата по ТАСС), а вице-премьер Денис Мантуров предупредил, что Россия допустит на свой рынок только те компании, в которых сама заинтересована. В апреле президент Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 мая утвердить и периодически обновлять список компаний из недружественных стран, прекративших или сокративших свою коммерческую деятельность на территории России. Отчет о проделанной работе после указанной даты следует предоставлять главе государства ежеквартально. Данные решения приняты по итогам встречи президента с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей. Путин отметил, что процедура согласования возвращения зарубежных компаний должна быть «максимально прозрачной».