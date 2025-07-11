Из аптек исчезло средство для экстренной контрацепции

С 1 сентября 2024 года мизопростол и мифепристон можно купить в аптеках по рецепту, который должен быть оформлен по форме 148-1/у-88. Такой рецепт оформляется для препаратов, включенных в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). Не все аптеки работают с такими рецептами. Поэтому продажи мифепристона даже по амбулаторным показаниям снизились почти на 100%.

У препаратов мифепристона несколько дозировок с разными показаниями. В больших дозах препарат в комбинации с мизопростолом применяется в том числе для прерывания беременности на ранних сроках. В дозе 10 мг мифепристон показан для экстренной контрацепции. Аналогичное показание есть и у 0,75 мг и 1,5 мг левоноргестрела. Но условия отпуска из аптек у этих препаратов радикально отличаются.

Если мифепристон можно приобрести, только имея на руках рецепт по форме 148-1/у-88, то левоноргестрел производства Gedeon Richter с февраля 2024 года продается без рецепта. Другие производители левоноргестрела не сообщали о поправках в регдосье, касающихся отпуска препарата. В инструкции к препарату Alkaloid AD Skopje указано, что он отпускается по рецепту. Alkaloid зарегистрировала лекарство в 2024 году, в аптеках оно пока не продавалось. У другого производителя – «Фармасинтеза» – ни в инструкции, ни в общей характеристике лекарственного препарата (ОХЛП) условия отпуска не указаны.

В Госреестре лекарственных средства также зарегистрированы: — Мифепристон 200 мг и мизопростол 0,2 мг, которые используются одновременно. Комбинация имеет несколько показаний: прерывание беременности сроком до 42 дней аменореи, подготовка шейки матки перед хирургическим прерыванием беременности в I триместре, потенцирование действия аналогов простагландинов для прерывания беременности по медицинским показаниям (при сроке гестации более 12 недель и до 28 недели), индукция родов при внутриутробной гибели плода во II или III триместре беременности (если применение простагландинов или окситоцина противопоказано), подготовка и индукция родов при доношенной беременности. — Мифепристон 50 мг применяется для лечения лейомиомы матки. — Левоноргестрел 19,5 мг и 20 мкг – это внутриматочные системы для длительной контрацепции до 5 лет.

Средства для экстренной контрацепции принимаются в самом крайнем случае. Они не должны использоваться каждый менструальный цикл и тем более несколько раз за цикл, предупреждает врач-клинический фармаколог Ольга Туфанова. Лучше обратиться к гинекологу для подбора цивилизованных средств для предотвращения нежелательной беременности. «Аптекарь» рассказал, что это за препараты, как правильно их применять и о чем первостольники должны предупреждать клиентов аптеки.

«ФВ» проанализировал с помощью данных AlphaRM продажи мифепристона и левоноргестрела в дозировках, применяемых для экстренной контрацепции. В 2023 и 2024 годах спрос в натуральном выражении на эти препараты вырос. В 2023 году по сравнению с 2022-м — на 11%, в 2024 году по сравнению с 2023-м – на 1%. Более скромный рост в прошлом году может быть связан с высокой базой 2023 года. Возможно, ажиотаж в 2023 году связан с обсуждением в СМИ и социальных сетях планируемых тогда ограничениях для мизопростола и мифепристона, женщины могли покупать препараты про запас.

В первые пять месяцев 2025 года продажи средств экстренной контрацепции снизились по сравнению с аналогичным периодом на 7%.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

До 2024 года мифепристон 10 мг занимал около 40%, в 2024 году его доля снизилась до 16,5%. А в первые пять месяцев 2025 года доля препарата составила 0,2% в натуральном выражении.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Основным производителем препарата была компания «Изварино фарма», которая продает его под торговым наименованием «Женале». В 2022 году аптеки продали 214 тыс. упаковок «Женале», в 2023-м – 336,3 тыс., в 2024-м – 267,6 тыс., в январе – мае 2025 года – 1,7 тыс. упаковок.

На рынке экстренной контрацепции лидирует Gedeon Richter. Компания была первой по объему натуральных и рублевых продаж как в период, когда мифепристон 10 мг не был в перечне ПКУ, так и после его включения. В первые пять месяцев 2025 года продажи производителя выросли на 27% в упаковках и на 34% в рублях.

Второй игрок – «Фармасинтез» нарастил продажи на 48% в упаковках и на 85% в рублях.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»