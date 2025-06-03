Из надлежащей аптечной практики исключили понятие «фармацевтическое консультирование»

Новые правила надлежащей аптечной практики (НАП) вступят в силу с 1 сентября. Соответствующий приказ Минздрава № 259н от 29.04.2025 опубликован на официальном портале нормативных актов. Он заменит действующие правила, утвержденные приказом Минздрава № 647н от 31.08.2016.

По сравнению с действующими правилами НАП в новый приказ не вошло понятие «фармацевтическое консультирование», хотя функционал аптечных работников в рамках данной услуги сам по себе практически не изменился. Первостольники в рамках системы качества будут помогать потребителям выбирать безрецептурные препараты, предоставлять информацию о наличии лекарств с одинаковым МНН и более низкой стоимостью, а также информацию о способах приема, режимах дозирования, терапевтическом действии, противопоказаниях, взаимодействии лекарственных препаратов при одновременном приеме между собой и (или) с пищей, правилах их хранения в домашних условиях.

Новые правила НАП также не будут распространяться на обращение товаров аптечного ассортимента. Из текста приказа исключили упоминание БАД, дезсредств, товаров для детей и прочих аптечных товаров.

Акцент сделан на систему качества. Она должна обеспечивать выполнение основных отраслевых требований:

правил хранения,

правил отпуска,

правил изготовления лекарств,

порядка их назначения.

Система качества должна гарантировать реализацию зарегистрированных лекарств (кроме разрешенных исключений), обеспечение их качества и условий хранения, предоставление потребителю полной и достоверной информации о препаратах, а также соблюдение аптечными работниками этики и деонтологии.

Пересмотрен порядок разработки и утверждения документов в рамках системы качества и их состав. Отдельное внимание необходимо обратить на перечень обязательных журналов в аптеке. В перечне вновь появится журнал учета льготных рецептов, находящихся на обслуживании. Функционал по отсроченному обслуживанию рецептов вернется в обиход первостольников в сентябре в связи с вступлением в силу новых правил отпуска.

Проект новых правил НАП Минздрав подготовил еще в феврале в рамках гармонизации отраслевого регулирования с нормами ЕАЭС. Пересмотр правил также был связан с ограничением действия приказа министерства № 647н в рамках «регуляторной гильотины», так как срок их действия также истекает 1 сентября.