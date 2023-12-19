Из-под действия курсовых экспортных пошлин выведут лекарства и фармсубстанции

Лекарства, фармацевтические субстанции, химическая продукция не будут облагаться экспортными пошлинами, привязанными к курсу рубля. Такое решение было принято на правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, поддержав соответствующие предложения Минэкономразвития, Минпромторга и Минсельхоза, сообщили в пресс-службе правительства. «ФВ» ознакомился с протоколом заседания подкомиссии.

Подкомиссия вывела из-под действия курсовых экспортных пошлин товары, зависимые от импорта ключевых компонентов, а также отдельные высокотехнологические товары. Предложения были сформированы на основе консультаций с представителями бизнеса для поддержания привлекательности экспортных поставок и сохранения приемлемого уровня рентабельности компаний. Так, помимо лекарств, фармсубстанций и химической продукции пошлинами не будут облагаться бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения, прессования и другие товары.

Соответствующее постановление правительства будет подготовлено Минэкономразвития. Планируется, что изменения вступят в силу во второй половине января 2024 года.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина была введена правительством с 1 октября 2023 года. Она будет действовать до конца 2024 года. Ставка пошлины при курсе 80—85 руб. за 1 долл. составляет 4%, при 85—90 руб. за 1 долл. — 4,5%, при 90—95 руб. за 1 долл. — 5,5%, а при 95 руб. за 1 долл. и более — 7%.

Накануне врио главы ФТС Руслан Давыдов в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что с момента введения таких экспортных пошлин служба собрала с компаний-экспортеров 117 млрд руб.

Экспортные пошлины правительство ввело в сентябре 2023 года. Тогда представители отрасли указывали, что это негативно скажется на развитие отечественного рынка лекарств. Президент компании «Активный компонент» также отмечал, что такая мера противоречит задачам и стимулам, заложенным в программе развития «Фарма-2030».