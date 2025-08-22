БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ГлавнаяНовостиПроизводство
J&J совместно с...

J&J совместно с Fujifilm построит завод в США за 2 млрд долларов

22.08.2025
10:52
Владимир Заболотских
J&J инвестирует еще 2 млрд долл. в расширение производственных мощностей в США. Компания подписала сделку с японской Fujifilm о строительстве нового завода площадью почти 15 тыс. кв. м из-за угроз администрации Трампа ввести пошлины на импорт фармпродукции.
Фото: jnj.com

Johnson & Johnson (J&J) инвестирует 2 млрд долл. в строительство завода площадью почти 15 тыс. кв. м на фоне планов администрации президента США Дональда Трампа обложить пошлинами импорт медикаментов. Об этом говорится в пресс-релизе фармкомпании.

Новое предприятие разместится на территории производственного комплекса японской Fujifilm Diosynth в штате Северная Каролина. J&J подписала с ней соглашение о сотрудничестве на десять лет. В результате будет создано около 120 новых рабочих мест, указывается в сообщении. Основная задача — обеспечить в США выпуск большинства лекарств фармгиганта, пользующихся спросом у американцев.

Fujifilm потратила 3,2 млрд долл на создание этого промышленного центра. Здесь изготавливаются активные ингредиенты методом культивирования клеток. В апреле объект начала использовать на контрактной основе Regeneron, тоже заключившая десятилетнюю сделку с японской компанией на 3 млрд долл. 

Наращивание производственных мощностей происходит на фоне заявлений президента США о пошаговом увеличении таможенных сборов на фармацевтическую продукцию, поступающую в страну из-за рубежа. Сначала ставки могут быть относительно невысокими, однако в перспективе могут вырасти до 250%.

Американский лидер впервые анонсировал эти меры в марте, после чего J&J объявила о вложении 55 млрд долл. в американскую экономику. Аналогичное решение приняли:

  • AstraZeneca — 50 млрд долл.;

  • Roche — 50 млрд долл.;

  • Bristol-Myers Squibb — 40 млрд долл.;

  • Eli Lilly — 27 млрд долл.;

  • Novartis — 23 млрд долл.;

  • MSD — 21 млрд долл.;

  • Sanofi — 20 млрд долл.;

  • Biogen — 2 млрд долл.;

  • Amgen — 1 млрд долл.;

  • Hikma Pharmaceuticals — 1 млрд долл.;

  • BeiGene — 800 млн долл.

Pfizer, Bayer, Novo Nordisk и GSK не раскрыли суммы инвестиций.

Генеральный директор концерна J&J Хоакин Дуато выступает против использования тарифов как метода стимулирования отечественного производства. По его мнению, для таких целей более эффективно использовать налоговые инструменты, а торговые ограничения могут привести к дефициту препаратов на рынке. 

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряПрезентация Proекции будущегоКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.