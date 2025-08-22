J&J совместно с Fujifilm построит завод в США за 2 млрд долларов

Johnson & Johnson (J&J) инвестирует 2 млрд долл. в строительство завода площадью почти 15 тыс. кв. м на фоне планов администрации президента США Дональда Трампа обложить пошлинами импорт медикаментов. Об этом говорится в пресс-релизе фармкомпании.

Новое предприятие разместится на территории производственного комплекса японской Fujifilm Diosynth в штате Северная Каролина. J&J подписала с ней соглашение о сотрудничестве на десять лет. В результате будет создано около 120 новых рабочих мест, указывается в сообщении. Основная задача — обеспечить в США выпуск большинства лекарств фармгиганта, пользующихся спросом у американцев.

Fujifilm потратила 3,2 млрд долл на создание этого промышленного центра. Здесь изготавливаются активные ингредиенты методом культивирования клеток. В апреле объект начала использовать на контрактной основе Regeneron, тоже заключившая десятилетнюю сделку с японской компанией на 3 млрд долл.

Наращивание производственных мощностей происходит на фоне заявлений президента США о пошаговом увеличении таможенных сборов на фармацевтическую продукцию, поступающую в страну из-за рубежа. Сначала ставки могут быть относительно невысокими, однако в перспективе могут вырасти до 250%.

Американский лидер впервые анонсировал эти меры в марте, после чего J&J объявила о вложении 55 млрд долл. в американскую экономику. Аналогичное решение приняли:

AstraZeneca — 50 млрд долл.;

Roche — 50 млрд долл.;

Bristol-Myers Squibb — 40 млрд долл.;

Eli Lilly — 27 млрд долл.;

Novartis — 23 млрд долл.;

MSD — 21 млрд долл.;

Sanofi — 20 млрд долл.;

Biogen — 2 млрд долл.;

Amgen — 1 млрд долл.;

Hikma Pharmaceuticals — 1 млрд долл.;

BeiGene — 800 млн долл.

Pfizer, Bayer, Novo Nordisk и GSK не раскрыли суммы инвестиций.

Генеральный директор концерна J&J Хоакин Дуато выступает против использования тарифов как метода стимулирования отечественного производства. По его мнению, для таких целей более эффективно использовать налоговые инструменты, а торговые ограничения могут привести к дефициту препаратов на рынке.