J&J заключила самую крупную сделку в фармотрасли с начала прошлого года

Johnson & Johnson (J&J) приобретет биотехнологическую компанию Intra-Cellular Therapies, специализирующуюся на создании препаратов против заболеваний центральной нервной системы, за 14,6 млрд долл. Об этом сообщила пресс-служба фармгиганта.

Согласно условиям соглашения, J&J выкупит все находящиеся в обращении акции Intra-Cellular Therapies по 132 долл. за штуку. Это на 39% выше их последней рыночной цены. Сделку планируется закрыть в течение этого года после ее согласования с акционерами Intra-Cellular Therapies и получения необходимых разрешений от регуляторных органов.

Ключевой актив Intra-Cellular Therapies — препарат Caplyta (lumateperone). Это единственный на сегодняшний день антипсихотик, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для лечения биполярного расстройства I и II типов. Лекарство также применяется при шизофрении.

Кроме того, в декабре прошлого года компания направила американскому регулятору заявку на регистрацию третьего показания Caplyta — использование препарата в качестве вспомогательной терапии при большом депрессивном расстройстве.

За первые девять месяцев 2024 года продажи антипсихотического средства составили 481,3 млн долл. По прогнозам аналитиков, лекарство принесет более 1 млрд долл. выручки в этом году.

На прошлой неделе Intra-Cellular Therapies заключила соглашение с компанией Sandoz, продлив срок действия патентной защиты Caplyta на четыре года. Теперь дженерики препарата смогут выйти на рынок не раньше 2040 года.

Это крупнейшая сделка в фармацевтической отрасли с февраля 2024 года, когда Novo Nordisk купила производителя лекарств Catalent за 16,5 млрд долл. Помимо этого, в прошлом году J&J приобрела компанию Shockwave Medical, выпускающую медицинское оборудование, за 13,1 млрд долл., а два года назад — производителя сердечных насосов Abiomed за 16,6 млрд долл.