Johnson & Johnson выделит ортопедическое подразделение в отдельную компанию

Johnson & Johnson выделит свое ортопедическое подразделение в самостоятельную компанию под названием DePuy Synthes в течение 18—24 месяцев. О планах американской корпорации стало известно из пресс-релиза.

Новое предприятие будет выпускать протезы для тазобедренных, коленных и плечевых суставов, а также хирургические инструменты. По данным Statista, J&J принадлежит 21% мирового рынка изделий для помощи при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата. За прошлый год продажи в сегменте принесли концерну 9,2 млрд долл. — 10% от общей выручки. Среди конкурентов к этому значению приблизилась только медкомпания Stryker — 9,1 млрд долл.

Генеральным директором DePuy Synthes уже выбран Намал Навана. Он работает в J&J более 15 лет и ранее возглавлял британскую Smith & Nephew, которая специализируется на медоборудовании.

Реструктуризация ортопедического подразделения началась еще в 2023 году. За два года удалось сократить географическое присутствие и отказаться от неконкурентоспособных продуктов. Параллельно J&J купила двух производителей высокомаржинальных изделий, используемых в кардиологии: Abiomed за 16,6 млрд долл. и Shockwave Medical за 13,1 млрд долл.

В 2023 году от J&J отпочковалось подразделение безрецептурных препаратов. На его основе создана компания Kenvue с ежегодной доходностью в 15 млрд долл. В ее портфель входят такие бренды, как Band-Aid (пластыри), Neutrogena (косметика), Tylenol (парацетамол) и Listerine (ополаскиватель для полости рта).

Кроме того, фармацевтический и медицинский гигант опубликовал финансовый отчет по итогам III квартала: