Как изменился аптечный рынок за 9 месяцев

Сколько продают аптеки

Аналитики AlphaRM представили отчет о динамике фармацевтического рынка России за январь — сентябрь 2025 года на Дискуссионном клубе в Пятигорске, передает корреспондент «ФВ». Рост и ритейла, и госсегмента в стоимостном выражении составил 13%, в упаковках розница стагнирует, а госсегмент вырос на 10%.

«Когда мы видим отсутствие роста в натуральном объеме, то должны помнить, что есть компании, которые не выводят на рынок новые препараты, но зато могут делать новые sku c высоким номером (30, 60, 48, 90 таблеток), и думаю, что это не предел. Это вызвано тем, что потребитель считает, сколько стоит одна таблетка», — отметил генеральный директор AlphaRM Николай Демидов.

Объем розничного аптечного рынка в ценах конечного потребителя составил за 9 месяцев 1731 млрд руб. и 5,33 млрд упаковок.

«Условный драйвер роста рынка — повышающаяся цена препарата, который потребляет россиянин. Она выросла за 9 месяцев на 16% и достигла 403 рублей. Темпы роста замедлились за счет того, что резко затормозила рост цена импортной упаковки: потребителю стало сложно покупать дорогие продукты. Если стоимость импортной упаковки увеличилась только на 10%, то отечественной — на 21%, и ее цена догоняет зарубежные препараты», — рассказал глава аналитической компании.

Рецептурный сегмент вырос на 17% в стоимостном выражении и на 2% в упаковках.

«Неплохо обстоят дела у сегмента БАД – он вырос на 15%, несмотря на то что есть небольшое снижение в натуральном объеме (2%). Все не очень здорово у ОТС: рост всего лишь 9% в деньгах и снижение объема упаковок на 2%. И все очень плохо у прочего ассортимента — он драматически падает в натуральном объеме (10%). На это влияет комплекс причин, связанных с потребительским поведением и с перетеканием спроса в маркетплейсы», — добавил Николай Демидов.

Как чувствуют себя сети

Количество аптечных точек продолжает неуклонно расти — на 3%, а их оборот — на 10% за 9 месяцев. Рост национальной аптечной сети не был бы возможен без этих трех «богатырей»: «Ригла» за год (с августа 2024 по август 2025 года) приросла 1907 точками, «Апрель» — 1053 аптеками, «Планета здоровья» стала больше на 532 точки.

«Федералы забирают себе большую часть пирога: они выросли на 15% по числу аптечных учреждений, все остальные типы сетей – региональные, локальные и одиночные — упали. Подсластить пилюлю можно тем, что число одиночных аптек сократилось меньше всего (3%), но большинство из них расположены таким образом, что федералам бензина может не хватить туда доехать», — отметил Николай Демидов.

По объемам продаж тоже лидируют федералы, но цифры уже более серьезные — прирост 24% — это вдвое выше темпов роста рынка. Как и в прошлом году, это произошло за счет локальных и региональных сетей, где продажи суммарно упали.

При этом размер среднемесячной выручки увеличился у всех типов сетей и в среднем составил 2 млн 353 тыс. руб. (плюс 8% за 9 месяцев 2025 года), средний чек вырос на 9% и составил 727 руб.

Совокупная доля рынка в TOP3 аптечных сетей в выручке увеличилась на 4%. «На 4% увеличилась и доля в деньгах TOP10 — лидеры уверенно идут к тому, чтобы в следующем году преодолеть серьезную психологическую планку в 60% объема рынка», — рассказал глава AlphaRM.

Федеральные сети пенетрировали в Поволжский, Уральский федеральные округа и там «сражаются» с локальными аптечными сетями, которые пока не дают забрать еще большую долю. Но доля пенетрации федералов в Центральном округе остается ниже 70%.

«Это один из важных региональных рынков, который определяет соотношение сил сегодня. Мы видим, что ни «Ригла», ни «Апрель» не входят в TOP2 сетей в регионах ЦФО, как они привыкли, и очевидно, что национальное лидерство будет неполным до того момента, пока лидерство на крупнейшем региональном рынке не будет достигнуто. Смогут ли они это сделать — вопрос не только к ним, но и к их конкурентам», — сказал Николай Демидов.

Кроме привычных инструментов — органического роста, открытия новых аптек, «выдавливания» конкурентов — последние три года значимыми для роста для крупных сетей стали сделки M&A.

«Для крупных аптечных сетей стало рутинной ежедневной работой приобретение своих конкурентов и маленьких игроков. До конца года мы еще услышим о подобных приобретениях и, возможно, перед началом 2026 года увидим другой рейтинг», — резюмировал Николай Демидов.