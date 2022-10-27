«Катрен» сомневается в успехе взыскания крупного долга с «Фармии»

Представители «Катрен» не уверены, смогут ли они взыскать долг с недавно проданной «Фармии». Об этом «ФВ» рассказали в компании. О том, что воронежская аптечная сеть «Фармия» перешла под контроль тульской сети «Здесь аптека», СМИ узнали в начале октября. Говоря о причинах продажи, бывший владелец сети Роман Кубанев ссылался на кризис из-за сбоя поставок.

При этом у «Фармии» осталась задолженность перед кредиторами. По данным картотеки дел арбитражных судов, в 2022 году в адрес «Фармии» поступило 14 исков. В девяти делах требования поставщиков были удовлетворены на общую сумму более 36,2 млн руб., еще четыре иска находятся в стадии рассмотрения. По одному делу исковое заявление было возвращено.

Самая крупная задолженность «Фармии» у дистрибьютора «Катрен». В мае компания подала в адрес сети исковое заявление на 25 млн руб. Суд уже постановил взыскать с «Фармии» задолженность в размере около 24,8 млн руб. с учетом судебных расходов, но неясно, получится ли взыскать деньги. Это связано с тем, по какой схеме передавался бизнес, отмечают в «Катрен».

Почему «Катрен» не может взыскать долг? Кто еще намерен судиться с «Фармией»? Что говорит бывший владелец сети? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 25 (1094) от 25.10.2022 года в материале «Мои долги, мое богатство».