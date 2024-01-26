Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
Китайская компания представила...

Китайская компания представила обнадеживающие результаты генной терапии от врожденной глухоты

26.01.2024
12:36
Владимир Заболотских
Генная терапия AAV1-hOTOF смогла вернуть слух пяти из шести участников клинического испытания. В среднем слуховые способности пациентов улучшились на 40—57 дБ.
Фото: 123rf.com

Экспериментальная генная терапия от китайской компании Refreshgene Therapeutics восстановила слух детям с врожденной глухотой. Об этом сообщается в новом исследовании, опубликованном в журнале The Lancet.

В клиническом испытании, проведенном в Массачусетском медицинском центре зрения и слуха (MEE) в городе Бостон, приняли участие шесть детей в возрасте от одного года до 18 лет с аутосомно-рецессивной несиндромальной глухотой девятого типа (DFNB9), вызванной мутацией гена OTOF. По словам исследователей, дефект этого гена приводит к дисфункции белка отоферлин, основная функция которого – передача звуковых сигналов от уха к мозгу.

Генная терапия была разработана на основе аденоассоциированного вируса (AAV) серотипа 1, несущего трансген OTOF человека (AAV1-hOTOF). Его единоразово вводили во внутреннее ухо пациентов, каждому из которых была назначена разная дозировка. Участников исследования обследовали на протяжении 26 недель после получения препарата.

Через шесть месяцев после терапии у пяти из шести испытуемых восстановился слух и улучшилось понимание речи. Препарат не вызвал каких-либо серьезных побочных эффектов. Слух пациентов в среднем улучшился на 40—57 дБ. Результат лечения оценивался в диапазоне частот 0,5—4,0 кГц.

По словам исследователей, это первое клиническое испытание по изучению эффективности генной терапии для лечения DFNB9, которое привлекло наибольшее количество людей и проводилось на протяжении наиболее длительного периода. Младший научный сотрудник MEE Чэнь Чжэнъи отметил, что в дальнейшем планируется организовать более масштабные исследования с участием большего числа пациентов с целью убедиться в эффективности этого метода лечения.

По информации ВОЗ, потеря слуха является наиболее распространенным сенсорным нарушением, от которого страдают более 430 млн человек по всему миру. Прогнозируется, что к 2050 году проблемы со слухом в той или иной степени будут иметь почти 2,5 млрд человек. Сегодня нет одобренных лекарственных средств, помогающих при врожденной глухоте.

Ранее стало известно о первом успехе генной терапии AK-OTOF компании Eli Lilly. Через 30 дней после прохождения лечения 11-летний мальчик с тугоухостью тяжелой степени начал слышать.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.