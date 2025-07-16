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Китайский суд приговорил...

Китайский суд приговорил топ-менеджера Astellas Pharma к заключению за шпионаж

16.07.2025
15:26
Владимир Заболотских
Китайский суд приговорил топ-менеджера японской фармкомпании Astellas Pharma к 3,5 года тюрьмы за шпионаж. Приговор может усилить напряженность в отношениях между двумя странами.
Фото: freepik.com

Суд КНР приговорил топ-менеджера японской фармацевтической компании Astellas Pharma к 3,5 года тюремного заключения за шпионаж. Об этом пишет Wall Street Journal.

Заключенный — Хироси Нисияма, проработавший в Astellas 20 лет. До этого он занимал должность заместителя главы Торгово-промышленной палаты Японии в КНР. Его впервые задержали в марте 2023 года при попытке выезда из Китая после завершения командировки, а обвинения предъявили в октябре 2024-го.

Посольство Японии в Пекине выразило глубокое сожаление этим судебным решением. Дипломатическое ведомство отметило, что постоянно обращалось к китайским властям с просьбой освободить японских граждан, находящихся под арестом. Предлагалось провести переговоры на уровне лидеров и министров иностранных дел. Однако КНР отказалась это сделать из соображений государственной безопасности.

Отношения между странами в последние годы ухудшились после военных учений КНР в Восточно-Китайском и Охотском морях, а также сброса Японией радиоактивной воды с аварийной АЭС в океан. Кроме того, в 2023 году Китай пересмотрел закон о борьбе со шпионажем. Таковым считается передача практически любой информации, которую власти сочтут важной для безопасности.

В последние годы участились случаи задержания иностранных представителей деловых кругов в КНР. В 2023 году китайские власти арестовали руководителя и двух бывших сотрудников одной из крупнейших рекламных компаний мира WPP Plc по подозрению в коррупции. В прошлом году те же обвинения предъявлены четырем специалистам из тайваньской Hon Hai Precision Industry (известной как Foxconn) — главного производственного партнера Apple.

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