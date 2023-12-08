«Китруда» и «Линпарза» не доказали эффективность против немелкоклеточного рака легких

Компания MSD (в США и Канаде — Merck&Co) объявила о прекращении III фазы клинического исследования комбинации препаратов «Китруда» (пембролизумаб) и «Линпарза» (олапариб) для лечения немелкоклеточного рака легких (НМРЛ). Решение было принято на основе рекомендации независимого комитета по мониторингу данных.

Эффективность «Китруды» в комбинации с «Линпарзой» оценивалась в ходе исследования KEYLYNK-008. Его участники были разделены на две группы, в одной из которых испытуемые принимали комбинацию лекарств, в другой – «Китруду» в сочетании с плацебо. Однако в результате анализа промежуточных данных испытания был сделан вывод, что совместный прием лекарственных средств не способствовал улучшению общей выживаемости пациентов, страдающих от НМРЛ.

«Китруда» — моноклональное антитело, которое блокирует взаимодействие между рецептором PD-1 и его лигандами PD-L1, PD-L2, экспрессируемых на Т-лимфоцитах. Когда эти белки взаимодействуют, они могут подавлять иммунную систему и способствовать росту раковой опухоли. «Китруда» предотвращает их связь, позволяя иммунной системе лучше распознавать и уничтожать раковые клетки.

«Линпраза» (владельцем его регистрационного удостоверения является AstraZeneca) – это противоопухолевый препарат, который ингибирует фермент под названием PARP (поли(АДФ-рибоза)-полимераза). Он необходим для восстановления возникающих повреждений ДНК. Блокировка работы фермента, связанной с репарацией ДНК, позволяет остановить деление клеток, в том числе раковых, и ведет к их гибели. «Линпраза» как правило используется в сочетании с другими препаратами для борьбы с определенными видами опухолей.

Параллельно MSD представила результаты еще одного провалившегося исследования, в котором изучалась эффективность комбинированного лекарственного средства vibostolimab/«Китруда» вместе с доцетакселом при НМРЛ. В ходе фазы II испытаний KeyVibe-002 было отмечено увеличение средней выживаемости пациентов, принимавших сочетание препаратов, на 2,4 месяца по сравнению с испытуемыми, получавшими только доцетаксел. Однако результаты не достигли уровня статистической значимости. Для подтверждения эффективности комбинации препаратов требуются дополнительные исследования.