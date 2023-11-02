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Комиссия Росздравнадзора обновила...

Комиссия Росздравнадзора обновила перечень спиртосодержащих медизделий

02.11.2023
18:10
Артем Косенок
Комиссия Росздравнадзора обновила перечень спиртосодержащих медизделий, не подлежащих госрегулированию. В список были включены 110 новых наименований.
Фото: master1305/ru.freepik.com

Росздравнадзор опубликовал список спиртосодержащих медизделий, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие федерального закона о госрегулировании, утвержденного распоряжением правительства № 2355-р от 15.09.2020.

Комиссия Росздравнадзора включила в перечень 110 новых наименований из 372 предложений, поступивших на ее рассмотрение. В частности, в утвержденном списке есть наборы реагентов, которые производятся ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

При этом комиссия исключила пять наборов реагентов, в частности, для выявления РНК коронавирусов, вызывающих тяжелую респираторную инфекцию, а также набор реагентов для диагностики in vitro. Еще три заявки комиссия отклонила.  

Изначально перечень спиртосодержащих медизделий был утвержден распоряжением правительства в сентябре 2020 года и содержал 41 позицию, писал «ФВ». Затем список неоднократно обновлялся. В марте 2023 года правительство сняло временные ограничения по обновлению такого реестра. Ранее изменения в него вносились на основании поступивших предложений, однако не чаще одного раза в год.

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