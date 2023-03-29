Правительство обновило перечень не подлежащих госрегулированию спиртосодержащих медизделий

Правительство обновило перечень спиртосодержащих медизделий, на деятельность по производству, изготовлению и обороту которых не распространяется действие федерального закона о государственном алкогольном регулировании. Распоряжение № 691-р от 24.03.2023 опубликовано накануне на портале правовой информации. Документ вступает в силу с 1 июня.

В списке оказалась 21 новая позиция. Всего их теперь насчитывается 186. В частности, речь идет о стоматологических материалах для установки ортодонтических изделий, наборах реагентов EASYPREP, тест-системах «Плателия», контрольных материалах для мониторинга качества клинических и лабораторных исследований.

Также еще одним документом правительство сняло ограничения по обновлению перечня. Постановление № 462 от 24.03.2023 опубликовано 27 марта. Ранее изменения в реестр вносились на основании поступивших предложений, однако не чаще одного раза в год. Минздрав в январе предложил снять эти временные ограничения. Такие правила принимались без учета практики ускоренной регистрации медизделий, поэтому определилась необходимость их актуализации согласно новым экономическим вызовам, говорилось в пояснительной записке к проекту постановления.

Кроме того, в документе исключены нормы о необходимости указания в перечне сведений о производителях медизделий, так как эта информация содержится ‎в регистрационных удостоверениях. В случае, если сведения о производителе изменятся, то перечень не придется из-за этого чаще актуализировать, поясняли ранее в Минздраве.

В январе правительство расширило перечень не подлежащих госрегулированию спиртосодержащих медизделий. В новый список, в частности, были включены наборы реагентов для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 и стоматологические расходные материалы. Для части медицинских изделий обновили реквизиты регудостоверений.