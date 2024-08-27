Комиссия не рекомендовала включать в ЖНВЛП лекарства для лечения орфанных болезней и гемофилии
Комиссия Минздрава по формированию перечней рассмотрела 14 предложений по включению лекарств в перечни, два — по исключению. Положительное решение приято по семи заявкам. Три предложения фармкомпании отозвали.
Какие препараты включили
В Перечень ЖНВЛП рекомендовано включить инсулин лизпро в форме раствора для подкожного введения и дозировки 200 МЕ на мл, комбинированный препарат для лечения сахарного диабета 2-го типа алоглиптин + пиоглитазон, отечественный антикоагулянт N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацетимидамидо)бензамидо)бензамида гидрохлорид, антианемический препарат роксадустат, бета-адреноблокатор ультракороткого действия эсмолол и гиполипидемический препарат инклисиран.
Половину из одобренных лекарств предложили включить отечественные компании. «Герофарм» заявил об инсулине лизпро. В ЖНВЛП такое МНН уже входит, однако отечественная компания предложила внести другую лекарственную форму — раствор для подкожного введения (сейчас в Перечне ЖНВЛП суспензия для подкожного введения и раствор для внутривенного и подкожного введения). Как отметили на заседании комиссии представители главного внештатного специалиста-эндокринолога Минздрава, для препарата важна скорее не форма, а дозировка — 200 МЕ. До 2022 года все препараты с МНН инсулин-лизпро были в дозировке 100 МЕ на мл, затем Eli Lilly зарегистрировала препарат «Люмжев», который относится к инсулинам сверхбыстрого действия со вспомогательными веществами, в двух дозировках — 100 МЕ и 200 МЕ. Как указывается в инструкции, вспомогательные вещества натрия цитрат и трепростинил помогают препарату быстрее всасываться. Однако «Люмжев» так и не был введен в гражданский оборот после регистрации.
«Герофарм» зарегистрировал свой препарат в конце 2022 года и уже имеет опыт поставок в несколько регионов.
Еще одна отечественная заявка — антикоагулянт «Димолегин». Он рекомендован для профилактики тромботических осложнений при COVID-19, также компания «Авексима Диол» планирует расширить показания. Сейчас проводятся клинические исследования по профилактике венозных тромбоэмболических осложнений у пациентов, перенесших протезирование крупных суставов.
Третий препарат — эсмолол — представило ООО «Аспектус Фарма». В ГРЛС есть сведения о зарегистрированных препаратах от компании Baxter и АО «ЭкоФармПлюс». Baxter решила приостановить свою деятельность в России, при этом эсмолол этого производителя в последний раз вводился в гражданский оборот в 2023 году. В 2024 году в оборот вводились препараты «Аспектус Фарма» и «ЭкоФармПлюс».
Какие препараты не включили
Комиссия проголосовала против включения препаратов для лечения гемофилии А. Речь идет о двух МНН лонктоког альфа и руриоктоког альфа пэгол. В феврале 2022 года оба препарата были одобрены для включения в ЖНВЛП и ВЗН. На текущем заседании производители предложили скидку, но они все равно не были одобрены.
Также в 2022 году к включению в ЖНВЛП были одобрены три препарата для лечения орфанных заболеваний — тедуглутид для лечения синдрома короткой кишки, ланаделумаб для профилактики рецидивирующих приступов наследственного ангионевротического отека и пропранолол в форме раствора для приема внутрь от гемангиомы. Производители не смогли предложить более низкую цену, комиссия проголосовала против.
При этом Минздрав обратился к экспертам-врачам, чтобы они в ближайшее время подготовили предложение по включению пропранолола в форме раствора для приема внутрь в перечень закупаемых фондом «Круг добра» лекарств.
Это было третье заседание Комиссии в 2024 году, 22 августа было одобрено четыре препарата, 23 августа — также четыре.
|
Результаты заседания Комиссии Минздрава по формированию лекарственных перечней 27 августа
|
МНН
|
Торговое наименование
|
Показание
|
Производитель-заявитель
|
Лекарственная форма
|
ЖНВЛП
|
ВЗН
|
Трастузумаб дерукстекан
|
Энхерту
|
HER2-положительный рак молочной железы, немелкоклеточный рак легкого с мутацией в гене HER2, HER2-положительный рак желудка
|
AstraZeneca
|
Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
|
Нет
|
|
Изатуксимаб
|
Сарклиза
|
Множественная миелома, рефрактерная множественная миелома
|
Sanofi
|
Концентрат для приготовления раствора для инфузий
|
Да
|
Инсулин лизпро
|
РинЛиз 200
|
Сахарный диабет
|
Герофарм
|
Раствор для подкожного введения (дозировка 200 МЕ/мл)
|
Да
|
|
Алоглиптин + пиоглитазон
|
Инкресинк
|
Сахарный диабет
|
Нижфарм
|
Таблетки
|
Да
|
|
Калия и магния аспарагинат (исключение)
|
Аспаркам, Панагин
|
Дефицит калия и магния
|
Gedeon Richter
|
Таблетки
|
Не исключен
|
|
Тедуглутид
|
Гэттестив
|
Синдром короткой кишки
|
Takeda
|
Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
|
Нет
|
|
N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацетимидамидо)бензамидо)бензамида гидрохлорид
|
Димолегин
|
Профилактика тромботических осложнений при COVID-19
|
Авексима Диол
|
Таблетки
|
Да
|
|
Аватромбопаг
|
Доптелет
|
Тромбоцитопения
|
Swedish Orphan Biovitrum
|
Таблетки
|
Нет
|
|
Лоноктоког альфа
|
Афстила
|
Гемофилия А
|
CSL Behring
|
Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
|
Нет
|
Нет
|
Руриоктоког альфа пэгол
|
Аденовейт
|
Гемофилия А
|
Takeda
|
Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
|
Нет
|
Нет
|
Роксадустат
|
Эврензо
|
Анемия у пациентов с хронической болезнью почек
|
Astellas
|
Таблетки
|
Да
|
|
Ланаделумаб
|
Такзайро
|
Профилактика рецидивирующих приступов наследственного ангионевротического отека
|
Takeda
|
Раствор для подкожного введения
|
Нет
|
|
Верицигуат
|
Веркуво ХСН
|
Хроническая сердечная недостаточность
|
Bayer
|
Таблетки
|
Отзыв
|
|
Финеренон
|
Фириалта
|
Хроническая болезнь почек у взрослых с сахарным диабетом 2-го типа
|
Bayer
|
Таблетки
|
Отзыв
|
|
Эсмолол
|
Бревиблок, Бревикард, Эсмолол
|
Суправентрикулярная тахикардия, мерцание предсердий и трепетание предсердий
|
Аспектус Фарма
|
Раствор для внутривенного введения
|
Да
|
|
Пропранолол
|
Гемангиол
|
Пролиферирующая инфантильная гемангиома
|
Pierre Fabre
|
Раствор для приема внутрь
|
Нет
|
|
Инклисиран
|
Сибрава
|
Первичная гиперхолестеринемия (семейная гетерозиготная и несемейная гиперхолестеринемия)
|
Novartis
|
Раствор для подкожного введения
|
Да
|
|
Мометазон (исключение)
|
Несколько
|
Воспаление и зуд при дерматозах
|
Organon
|
Крем, мазь, раствор
|
Не исключен
|
|
Аброцитиниб
|
Сайбинкью
|
Атопический дерматит средней и тяжелой степени
|
Pfizer
|
Таблетки
|
Отзыв
|
|
Источник: ГРЛС, Минздрав РФ
Нет комментариев
Комментариев: 0