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Комиссия не рекомендовала...

Комиссия не рекомендовала включать в ЖНВЛП лекарства для лечения орфанных болезней и гемофилии

27.08.2024
18:21
Елена Калиновская
Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней рассмотрела еще 16 предложений по включению и исключению препаратов в перечни. Из них по девяти лекарствам заявки были отклонены, шесть препаратов рекомендованы в включению в ЖНВЛП и один в ВЗН.
Фото: 123rf.com

Комиссия Минздрава по формированию перечней рассмотрела 14 предложений по включению лекарств в перечни, два — по исключению. Положительное решение приято по семи заявкам. Три предложения фармкомпании отозвали.

Какие препараты включили

В Перечень ЖНВЛП рекомендовано включить инсулин лизпро в форме раствора для подкожного введения и дозировки 200 МЕ на мл, комбинированный препарат для лечения сахарного диабета 2-го типа алоглиптин + пиоглитазон, отечественный антикоагулянт N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацетимидамидо)бензамидо)бензамида гидрохлорид, антианемический препарат роксадустат, бета-адреноблокатор ультракороткого действия эсмолол и гиполипидемический препарат инклисиран.

Половину из одобренных лекарств предложили включить отечественные компании. «Герофарм» заявил об инсулине лизпро. В ЖНВЛП такое МНН уже входит, однако отечественная компания предложила внести другую лекарственную форму — раствор для подкожного введения (сейчас в Перечне ЖНВЛП суспензия для подкожного введения и раствор для внутривенного и подкожного введения). Как отметили на заседании комиссии представители главного внештатного специалиста-эндокринолога Минздрава, для препарата важна скорее не форма, а дозировка — 200 МЕ. До 2022 года все препараты с МНН инсулин-лизпро были в дозировке 100 МЕ на мл, затем Eli Lilly зарегистрировала препарат «Люмжев», который относится к инсулинам сверхбыстрого действия со вспомогательными веществами, в двух дозировках — 100 МЕ и 200 МЕ. Как указывается в инструкции, вспомогательные вещества натрия цитрат и трепростинил помогают препарату быстрее всасываться. Однако «Люмжев» так и не был введен в гражданский оборот после регистрации. 

«Герофарм» зарегистрировал свой препарат в конце 2022 года и уже имеет опыт поставок в несколько регионов.

Еще одна отечественная заявка — антикоагулянт «Димолегин». Он рекомендован для профилактики тромботических осложнений при COVID-19, также компания «Авексима Диол» планирует расширить показания. Сейчас проводятся клинические исследования по профилактике венозных тромбоэмболических осложнений у пациентов, перенесших протезирование крупных суставов.

Третий препарат — эсмолол — представило ООО «Аспектус Фарма». В ГРЛС есть сведения о зарегистрированных препаратах от компании Baxter и АО «ЭкоФармПлюс». Baxter решила приостановить свою деятельность в России, при этом эсмолол этого производителя в последний раз вводился в гражданский оборот в 2023 году. В 2024 году в оборот вводились препараты «Аспектус Фарма» и «ЭкоФармПлюс».

Какие препараты не включили

Комиссия проголосовала против включения препаратов для лечения гемофилии А. Речь идет о двух МНН лонктоког альфа и руриоктоког альфа пэгол. В феврале 2022 года оба препарата были одобрены для включения в ЖНВЛП и ВЗН. На текущем заседании производители предложили скидку, но они все равно не были одобрены.

Также в 2022 году к включению в ЖНВЛП были одобрены три препарата для лечения орфанных заболеваний — тедуглутид для лечения синдрома короткой кишки, ланаделумаб для профилактики рецидивирующих приступов наследственного ангионевротического отека и пропранолол в форме раствора для приема внутрь от гемангиомы. Производители не смогли предложить более низкую цену, комиссия проголосовала против.

При этом Минздрав обратился к экспертам-врачам, чтобы они в ближайшее время подготовили предложение по включению пропранолола в форме раствора для приема внутрь в перечень закупаемых фондом «Круг добра» лекарств.

Это было третье заседание Комиссии в 2024 году, 22 августа было одобрено четыре препарата, 23 августа — также четыре.

Результаты заседания Комиссии Минздрава по формированию лекарственных перечней 27 августа

МНН

Торговое наименование

Показание

Производитель-заявитель

Лекарственная форма

ЖНВЛП

ВЗН

Трастузумаб дерукстекан

 

Энхерту

HER2-положительный рак молочной железы, немелкоклеточный рак легкого с мутацией в гене HER2, HER2-положительный рак желудка

AstraZeneca

Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

Нет

 

Изатуксимаб

Сарклиза

Множественная миелома, рефрактерная множественная миелома

Sanofi

Концентрат для приготовления раствора для инфузий

Да

Инсулин лизпро

РинЛиз 200

Сахарный диабет

Герофарм

Раствор для подкожного введения (дозировка 200 МЕ/мл)

Да

 

Алоглиптин + пиоглитазон

Инкресинк

Сахарный диабет

Нижфарм

Таблетки

Да

 

Калия и магния аспарагинат (исключение)

Аспаркам, Панагин

Дефицит калия и магния

Gedeon Richter

Таблетки

Не исключен

 

Тедуглутид

Гэттестив

Синдром короткой кишки

Takeda

Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

Нет

 

N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацетимидамидо)бензамидо)бензамида гидрохлорид

Димолегин

Профилактика тромботических осложнений при COVID-19

Авексима Диол

Таблетки

Да

 

Аватромбопаг

Доптелет

Тромбоцитопения

Swedish Orphan Biovitrum

Таблетки

Нет

 

Лоноктоког альфа

Афстила

Гемофилия А

CSL Behring

Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

Нет

Нет

Руриоктоког альфа пэгол

Аденовейт

Гемофилия А

Takeda

Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

Нет

Нет

Роксадустат

Эврензо

Анемия у пациентов с хронической болезнью почек

Astellas

Таблетки

Да

 

Ланаделумаб

Такзайро

Профилактика рецидивирующих приступов наследственного ангионевротического отека

Takeda

Раствор для подкожного введения

Нет

 

Верицигуат

Веркуво ХСН

Хроническая сердечная недостаточность

Bayer

Таблетки

Отзыв

 

Финеренон

Фириалта

Хроническая болезнь почек у взрослых с сахарным диабетом 2-го типа

Bayer

Таблетки

Отзыв

 

Эсмолол

Бревиблок, Бревикард, Эсмолол

Суправентрикулярная тахикардия, мерцание предсердий и трепетание предсердий

Аспектус Фарма

Раствор для внутривенного введения

Да

 

Пропранолол

Гемангиол

Пролиферирующая инфантильная гемангиома

Pierre Fabre

Раствор для приема внутрь

Нет

 

Инклисиран

Сибрава

Первичная гиперхолестеринемия (семейная гетерозиготная и несемейная гиперхолестеринемия)

Novartis

Раствор для подкожного введения

Да

 

Мометазон (исключение)

Несколько

Воспаление и зуд при дерматозах

Organon

Крем, мазь, раствор

Не исключен

 

Аброцитиниб

Сайбинкью

Атопический дерматит средней и тяжелой степени

Pfizer

Таблетки

Отзыв

 

Источник: ГРЛС, Минздрав РФ

 

 

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