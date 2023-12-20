Комитет ГД по охране здоровья не поддержал идею ограничить время продажи корвалола

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный не поддержал инициативу ввести ограничения на время продажи валокордина и корвалола. Он считает, что необходимо применять ограничительные меры только на продажу в аптеках лечебных настоек, пишет Агентство городских новостей «Москва».

«Это аппараты с давней историей, и их, к счастью, алкоголики у нас в качестве заменителя дешевого спирта не используют. А что касается настоек, которые якобы какой-то имеют лечебный эффект, – боярышника, ландыша и тому подобное, в отношении них ограничительные меры вполне могут быть введены», — пояснил Куринный.

По его словам, именно такая продукция становится той самой альтернативой для некоторых граждан, которой они заменяют легальный алкоголь. «Надо дифференцированно подойти к препаратам, чтобы это не было огульным запретом на все», — считает депутат. Куринный выступил за то, чтобы такие настойки отпускали в аптеке по рецепту врача.

Ранее в Общественной палате предложили ограничить продажу лекарств с содержанием этанола выше 30%. В частности, их стоимость нужно довести до минимальной цены на водку, а также ограничить время продажи таких препаратов по аналогии с алкоголем. В список спиртосодержащих лекарств могут попасть не только настойки, но и корвалол, а также, например, жидкости для профилактики пародонтита, стоматита, воспаления десен.