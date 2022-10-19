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Комитет ГД рекомендовал...

Комитет ГД рекомендовал принять закон о закупке «Кругом добра» лекарств по программе «14 ВЗН»

19.10.2022
14:20
Артем Косенок

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроект о расширении полномочий «Круга добра». Фонд сможет закупать лекарства для детей из перечня «14 ВЗН».

Комитет Госдумы по охране здоровья в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о внесении изменений в ч.9.2 ст.83 ФЗ № 323 «Об охране здоровья граждан». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минздрава. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством. Документ расширяет полномочия «Круга добра»: фонд сможет закупать лекарства для детей с заболеваниями из перечня «14 ВЗН».

Предполагается, что такие полномочия передадут «Кругу добра» с 1 января 2023 года. Ранее принятие законопроекта в первом чтении поддержал Комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Для лекарственного обеспечения больных на 2022—2024 годы предусмотрено 66,9 млрд руб. ежегодно. При этом закупки препаратов для детей в рамках программы «14 ВЗН» составляют до 30% затрат от общего количества закупаемых лекарственных препаратов, говорится в пояснительной записке к документу.

Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект в конце сентября. Закупать препараты для взрослых из перечня «14 ВЗН» будет по-прежнему Минздрав, писал «ФВ».

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